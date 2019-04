Il piccolo Kashton, di soli sei mesi, è morto questa mattina tra il dolore immenso dei suoi cari; il padre e la madre Melissa Messina e Joey Rodriguez, addolorati, hanno però fatto sapere che il suo cuore, fegato e reni verranno espiantati e donati ad altri neonati in attesa di un trapianto: "Ha combattuto come un leone, ma il suo organismo non è riuscito a vincere la battaglia contro una gravissima malattia. I suoi organi tuttavia erano ben formati e abbiamo quindi deciso di donarli per garantire nuove prospettive di vita a altri bimbi sfortunati e una speranza ai loro genitori".

Il piccolo Kashton è stato trovato sabato scorso cianotico e privo di sensi da suo padre e sua madre, che hanno immediatamente dato l'allarme e chiesto l'intervento di un'ambulanza. I medici hanno poi stabilito che il piccolo aveva avuto in ictus cerebrale. Trasportato in ospedale e ricoverato nel reparto di rianimazione, ha lottato per una settimana contro la morte ma alla fine ha dovuto arrendersi. I medici, poco prima del decesso, hanno preparato i genitori alla tragica notizia informandoli della possibilità di espiantare gli organi del figlio, possibilità che loro hanno generosamente deciso di cogliere.