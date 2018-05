Dopo l'intervento d'urgenza al cuore di un mese fa, che aveva fatto temere per le condizioni di salute del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano è stato dimesso questa mattina dall'ospedale San Camillo, dove è rimasto ricoverato in seguito all'operazione chirurgica del 24 aprile.

Lo conferma lo stesso nosocomio romano, spiegando che Napolitano ora dovrà sottoporsi a riabilitazione motoria. Il peggio è passato per Napolitano, 92 anni, che però non è ancora a casa. L'ex Capo dello Stato è stato trasferito nella clinica Villa Betania.

Dopo i primi sintomi, un forte dolore al petto, avvertito mentre Napolitano era in visita alla moglie Clio, ricoverata in una clinica della capitale, aveva subito allertato il suo cardiologo di fiducia, Roberto Ricci, primario nell'ospedale Santo Spirito. A quel punto il presidente emerito è stato portato al San Camillo di Roma. Il disturbo che aveva richiesto un ricovero immediato è tecnicamente una dissecazione parziale della parete aortica: l'arteria maggiore rischiava di rompersi da un momento all'altro. Per diverse ore, vista anche l'età del paziente, si è temuto fosse in pericolo di vita. Immediatamente era stato sottoposto a un'operazione delicata, eseguita dal primario di cardiochirurgia, Franco Musumeci. "L'intervento è perfettamente riuscito", aveva spiegato al termine il professor Musumeci. Prima dell'intervento, e durante il ricovero, Napolitano era rimasto sempre cosciente.

"Nonostante l'età, quasi 93 anni", ha spiegato Musumeci, "Il presidente emerito ha risposto bene, senza complicazioni e velocemente, alle nostre cure; un recupero eccellente". "L'intervento di Napolitano", ha aggiunto il cardiochirurgo "dimostra che è l'età biologica che conta, le buone condizioni cliniche del paziente e non il numero degli anni: le tecnologie oggi a disposizione consentono interventi impensabili fino ad alcuni anni fa".