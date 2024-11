video suggerito

X Factor 2024, per la finale a Napoli chiuse strade e il colonnato di piazza Plebiscito Il piano viabilità prevede la chiusura ai pedoni del portico della Basilica di San Francesco di Paola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza del Plebiscito blindata per la finale di X Factor che si terrà il 5 dicembre prossimo a Napoli, la prima in esterna per il popolare talent show di Sky, organizzato da Fremantle. Il Comune sta lavorando al piano di viabilità che riguarderà le strade circostanti. Il colonnato della Basilica di San Francesco di Paola sarà chiuso in via temporanea per l'occasione. Si tratta dell'area normalmente utilizzata dai pedoni come corridoio per attraversare la piazza. Il portico sarà offlimits per tutta la giornata di giovedì 5 dicembre.

Allestito il palco in piazza del Plebiscito per il talent show

In questi giorni è iniziato l'allestimento del palco dell’X Factor Arena, che sorge nell'emiciclo, tra le due statue equestri. I 12 concorrenti si esibiranno quindi dando le spalle alla chiesa e guardando il Palazzo Reale di Napoli, dove siederà il pubblico. Sul palco ci sarà anche la giuria con Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi, mentre la serata sarà condotta da Giorgia.

Assistere allo spettacolo è gratuito, ma per motivi di sicurezza è stato necessario limitare gli accessi, con le prenotazioni dei biglietti gratuiti avvenute sul portale TicketOne, con il click day del 30 ottobre ed una successiva tranche resa disponibile il 22 novembre. In entrambi i casi i biglietti disponibili sono andati esauriti nel giro di 2 ore. Negli ultimi giorni, è spuntata poi una truffa online, dove i biglietti gratuiti per la finale di X Factor sono stati messi in vendita su alcune piattaforme a prezzi superiori a 100 euro. Lo show, che inizierà alle 21,15, si potrà vedere in diretta su Sky Uno, Tv 8 e Now Tv.

Il piano traffico del Comune per la finale di X Factor

Il piano di viabilità prevede la chiusura alle auto delle due corsie laterali di piazza del Plebiscito che danno sul palazzo della Prefettura e su Palazzo Salerno. La piazza, quindi, sarà quasi totalmente pedonalizzata. Mentre sarà chiuso ai pedoni, come detto, il portico della Basilica di San Francesco di Paola.

L'area interessata dall'evento misura circa 13.500 metri quadrati. Il Comune ha concesso il 50% di sconto sul canone di occupazione di suolo pubblico per le aree destinate all’allestimento del palco ed alla platea, considerando la rilevanza culturale dell'evento e la sua risonanza mediatica di livello internazionale.

L'ospite internazionale: Napoli sogna Robbie Williams

Per la finalissima della 18esima edizione di X Factor c'è grande attesa anche per l'ospite finale. I rumors danno in pole position la star inglese Robbie Williams, idolo del pop mondiale ed ex componente dei Take That. Ma bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere l'ufficialità della sua presenza.