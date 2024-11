Finale X Factor, Napoli sogna: Robbie Williams in piazza Plebiscito il 5 dicembre

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Robbie Williams ospite a Napoli per la finale di X Factor in piazza Plebiscito giovedì 5 dicembre. La star britannica del pop mondiale potrebbe essere l'ospite a sorpresa dell'ultima puntata del talent show di Sky che andrà in scena nel capoluogo partenopeo tra due settimane. Solo un'ipotesi, al momento, quella della sua presenza in città, non ancora confermata. La notizia è arrivata a sorpresa, ma secondo indiscrezioni confermate a Fanpage.it, l'ex componente dei Take That potrebbe effettivamente essere a Napoli nei prossimi giorni. Per l'annuncio ufficiale bisognerà aspettare la prossima puntata di X-Factor, nella quale sarà rivelato il nome dell'ospite della finale.

La finale di X Factor 2024 in piazza del Plebiscito

I biglietti gratuiti per la finale di X Factor in piazza del Plebiscito sono stati messi in vendita il 30 ottobre scorso sulla piattaforma TicketOne e sono andati esauriti in poche ore. Ma nell'ultima puntata dello show, la conduttrice Giorgia ha anticipato che da oggi, venerdì 22 novembre 2024, alle 12, saranno disponibili nuovi biglietti. Lo spettacolo è gratuito, ma la prenotazione dei biglietti serve a contingentare gli accessi in piazza, visto che i posti sono limitati.

Robbie Williams è una delle star del pop più amate al mondo. Un successo planetario, iniziato come membro della boy band Take That negli anni Novanta, poi proseguita da solista, dal 1997. Averlo ospite a Napoli sarebbe un grande evento per il capoluogo partenopeo. La puntata finale di X Factor, insomma, si preannuncia spumeggiante. Gli spettatori avranno modo di vedere dal vivo i loro beniamini come i giurati Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, che canteranno insieme ai loro talenti in gara. Sarà anche un evento speciale, considerando che è la prima finale di X Factor che avviene in una piazza pubblica.