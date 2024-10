video suggerito

Finale di X Factor 2024 a Napoli, caos biglietti: cosa è successo Alle 12 di oggi sono partite, su Ticket One, le vendite dei biglietti per la finale di X Factor 2024, che si svolgerà il 5 dicembre in piazza Plebiscito a Napoli. In molti, però, hanno avuto problemi ad accaparrarseli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È partita alle ore 12 di oggi, mercoledì 30 ottobre, la vendita dei biglietti per assistere alla finale di X Factor 2024, che si svolgerà il prossimo 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli. In realtà, assistere alla finale è gratuito, ma la vendita dei biglietti serve, ovviamente, a contingentare le presenze in piazza, visto che i posti sono limitati. Ebbene, sul canale di approvvigionamento dei biglietti messo a disposizione per assistere alla finale di X Factor, vale a dire Ticket One, in molti hanno avuto problemi a completare la transazione, alcuni addirittura a trovare biglietti disponibili soltanto pochi minuti dopo l'inizio delle vendite.

Finale X Factor 2024 a Napoli, caos biglietti

La schermata comparsa ad alcuni utenti che hanno provato ad acquistare i biglietti (Fanpage.it)

Come detto, l'ora ics per provare ad accaparrarsi un biglietto per la finale di X Factor, famosissimo talent musicale targato Sky, in programma, per la prima volta in esterna, il 5 dicembre a Napoli, è scattata alle 12 di oggi. Purtroppo, però, chi si è collegato in maniera tempestiva al sito di Ticket One, già alle 12.02 si è trovato davanti alla schermata in cui veniva avvisato che, per l'evento, non vi erano più biglietti disponibili. Soltanto dopo svariati minuti, provando e riprovando, spesso con il medesimo risultato, i biglietti sono tornati nuovamente disponibili e si è potuto procedere con l'acquisto. Probabilmente, si è trattato di un errore del sito, dal momento che la richiesta dei biglietti, e quindi gli accessi, devono essere stati cospicui.

Finale X Factor 2024, dove trovare i biglietti

Assistere alla finale di X Factor in piazza del Plebiscito a Napoli è gratuito: come già accennato in precedenza, i biglietti servono a limitare l'accesso alla piazza. Per questo, bisogna acquistare, ribadiamo a titolo gratuito, i biglietti sul sito di Ticket One, uno dei più noti rivenditori di biglietti per eventi musicali, e non solo. Ogni persona potrà acquistare un massimo di 2 biglietti.