I biglietti gratuiti per la finale di X Factor a Napoli rivenduti online tra gli 80 e i 130 euro I biglietti per la finale di X Factor, gratuiti e non nominali, in rivendita da privati: prezzi enormi, fino a 179 euro per due tagliandi o 130 un singolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si avvicina la finalissima di X Factor 2024, che quest'anno si terrà il 5 dicembre e per la prima volta in piazza: la scelta di Napoli ha riempito d'orgoglio la città, che dunque diventa la prima sede assoluta di questo evento e che ha portato anche ad una enorme richiesta di biglietti per assistervi dal vivo. Biglietti che, gratuiti e non nominali, sono stati polverizzati in pochi minuti, in tutte le tranche disponibili. E proprio la enorme richiesta di biglietti ha portato alla nascita del "mercato secondario": di persone, cioè, che sono riuscite ad accaparrarsi i biglietti per poi rivenderli online man mano che si avvicina la data dell'evento. E a prezzi decisamente elevati.

Per acquistare i biglietti, la procedura era estremamente semplice: accedere all'ora X sui portali dedicati e acquistare (a costo zero) uno o due tagliandi massimo, che saranno inviati via posta elettronica il 2 dicembre, quindi tre giorni prima dell'evento. Successivamente, visto l'elevato numero di richieste, ne sono stati immessi altri, sempre gratuitamente. In ambo i casi, in pochi minuti i biglietti sono letteralmente vaporizzati. E ora, a pochi giorni dall'evento, stanno iniziando a comparire su noti portali di vendita online proprio i tagliandi per assistere all'evento. E i prezzi sono da capogiro.

Si va da una media che oscilla tra gli 80 e 130 euro per il biglietto "singolo" a quelli doppi che costano 179 euro in due (poco meno di 90 euro a testa). Prezzi enormi, anche perché si tratta di puro guadagno per i rivenditori, trattandosi di tagliandi gratuiti. E non essendo nominali, possono essere rivenduti tranquillamente senza cambi di nominativi o altro. Una beffa però per i tanti che non erano riusciti ad accaparrarsi i biglietti nella maniera legittima e che ora sono chiamati a pagare cifre enormi se vogliono partecipare ad un evento che resta, in ogni caso, gratuito.