video suggerito

Finale X Factor Napoli 5 dicembre: i nuovi biglietti disponibili esauriti in 2 ore I nuovi biglietti disponibili per la finale a Napoli di X Factor esauriti in pochi minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Esauriti in 2 ore i nuovi biglietti per assistere alla finale di X Factor 2024 in piazza del Plebiscito a Napoli, giovedì 5 dicembre prossimo. Uno show che si annuncia imperdibile e che potrebbe vedere come ospite a sorpresa, per la prima volta a Napoli, il grande cantante pop britannico Robbie Williams. Si tratta di un evento speciale per il talent show di Sky, in quanto è la prima finale che si svolge in pubblico e non al chiuso. La vendita dei biglietti gratuiti su TicketOne era partita il 30 ottobre scorso. Ma il click day su TicketOne si era chiuso in poche ore e tutti i biglietti erano andati sold out. Nell'ultima puntata, però, la conduttrice Giorgia ha annunciato la disponibilità di nuovi ticket, sempre gratuiti, a partire dalle ore 12 di oggi, venerdì 22 novembre 2024. Ma anche in questo caso, i biglietti sono finiti nelle prime due ore.

Gli ospiti della finale di X Factor 2024 a Napoli

Nel corso della serata conclusiva di X Factor 2024 nella città simbolo di Napoli saliranno sul palco i giurati Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro che canteranno assieme ai propri talent. Inoltre, è prevista anche la partecipazione di Robbie Williams, che potrebbe sorprendere il pubblico intonando qualcuno dei suoi pezzi memorabili come "Angels" o "Feel".

La vendita dei nuovi biglietti disponibili è partita oggi alle 12, ma sono stati esauriti in poco tempo. I fortunati che sono riusciti ad accaparrarsene uno – c'era il limite di 2 ticket per prenotazione – per completare la procedura dovranno ritirare il ticket cartaceo, a partire da lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 10,00.