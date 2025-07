West Nile, seconda vittima in Campania: è un 74enne di Pomigliano con gravi patologie pregresse

Salgono a 5 i decessi in Italia per complicazioni legate al virus West Nile; in Campania registrati due decessi: un 74enne di Pomigliano e un 80enne di Maddaloni.

C'è una seconda vittima del virus West Nile in Campania: si tratta di un 74enne di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. In realtà si tratterebbe della prima in ordine cronologico: il decesso risale a venerdì scorso, 25 luglio, ma la notizia si è appresa solo nelle ultime ore. L'uomo era stato ricoverato dal 20 luglio per patologie indipendenti dal virus, le sue condizioni sono peggiorate dopo due giorni. Ieri era deceduto un 80enne di Maddaloni, anche lui con gravi patologie pregresse.

Virus West Nile, due vittime in Campania

Il 74enne di Pomigliano, anticipano Il Mattino e Il Messaggero, era nell'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove era stato trasferito d'urgenza per una emorragia digestiva; successivamente erano comparsi la febbre e uno stato confusionale, in un quadro clinico che era già aggravato da una insufficienza renale. Il decesso alle 4.20 di venerdì scorso. Ieri era deceduto un 80enne di Maddaloni, anche lui con gravi patologie pregresse, ricoverato nell'ospedale di Caserta. Nella stessa struttura si trova un altro anziano, sempre di Maddaloni.

Il focolaio individuato a Baia Domizia

Ieri è stata registrato un altro decesso per complicazioni legate al virus West Nile: è morto un 77enne di Latina, ricoverato nell'Istituto Spallanzani di Roma, affetto da patologie cardiache e che aveva subìto un trapianto cardiaco; l'uomo, nei giorni precedenti, aveva soggiornato a Baia Domizia, nel Casertano, dove sono stati confermati altri casi di infezione.

In Campania i casi accertati sono una decina. In diversi comuni del Casertano son stati avviati interventi straordinari disinfestazione larvicida e adulticida, mentre in tutti gli ospedali campani sono in corso controlli sulle sacche di sangue per le trasfusioni. Attualmente i casi confermati di infezione in Italia sono una quarantina, con cinque vittime totali.