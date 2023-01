Weekend della Befana al Museo di Capodimonte: tra mostre d’arte ed eventi musicali Tanti gli eventi previsti al Museo di Capodimonte per il weekend dell’Epifania, da venerdì 6 a domenica 8 gennaio.

A cura di Valerio Papadia

Sono ancora tantissimi i turisti che stanno affollando Napoli mentre le vacanze natalizie volgono al termine e, nei prossimi giorni, con il weekend dell'Epifania, ancora tante persone arriveranno in città. Una buona occasione per scoprire – o riscoprire, per i cittadini – il Museo di Capodimonte, che proprio in occasione del fine settimana della Befana, da venerdì 6 a domenica 8 gennaio, ha programmato tantissimi eventi: mostre, naturalmente, ma anche eventi musicali, dedicati sia ai più grandi che ai più piccoli.

Tutti gli eventi in programma al Museo di Capodimonte dal 6 all'8 gennaio

Tre le mostre in corso al Museo di Capodimonte, che saranno ovviamente visitabili anche nel weekend della Befana:

Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli : prorogata fino al 31 marzo 2023 (secondo piano dalle 10 -17.30 con ultimo ingresso alle 17);

: prorogata fino al 31 marzo 2023 (secondo piano dalle 10 -17.30 con ultimo ingresso alle 17); Salvatore Emblema : secondo e terzo piano 10-17.30 con ultimo ingresso alle 17, Cellaio nel Real Bosco venerdì, sabato e domenica apertura dalle ore 10 fino alle ore 16 con ultimo ingresso alle ore 15.30;

: secondo e terzo piano 10-17.30 con ultimo ingresso alle 17, Cellaio nel Real Bosco venerdì, sabato e domenica apertura dalle ore 10 fino alle ore 16 con ultimo ingresso alle ore 15.30; Flavio Favelli. Interno con marmi: secondo piano dalle ore 10 alle ore 17.30 con ultimo accesso alle ore 17.

Oltre alle mostre, sabato 7 gennaio, alle ore 10.30, andrà in scena la "Cantatella dei pastori", spettacolo liberamente ispirato alla "Cantata dei pastori" e dedicato ai bambini: Razzullo e Sarchiapone saranno in scena nei cortili monumentali della Reggia di Capodimonte.