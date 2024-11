video suggerito

Voucher Regione Campania per l’attività sportiva dei ragazzi: pubblicato l’elenco dei beneficiari Pubblicato l’elenco dei beneficiari del voucher sportivo della Regione Campania. Come consultare la graduatoria. Sono circa 88mila gli aventi diritto.d. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Pubblicato nel pomeriggio di oggi l'elenco dei beneficiari del Voucher sportivo della Regione Campania, per l'accesso gratuito all'attività sportiva. Sono circa 88mila, fa sapere l'assessore regionale Lucia Fortini, coloro che riceveranno il bonus. L'elenco è stato pubblicato sul sito dell'Universiade 2019 di Napoli, a questo link. Per accedere, serviranno i dati di chi ha compilato la domanda. Una volta entrati, bisognerà cercare il proprio numero di pratica. All'interno del sito, è stato inserito anche un video tutorial su come consultare l'albo.

Il voucher previsto dalla Regione Campania per praticare sport gratuitamente è rivolto ai minorenni di età compresa tra i 6 e i 15 anni e bisogna essere cittadini italiani o dell’Unione Europea oppure essere in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e che hanno effettuato la preiscrizione presso una delle associazioni o società sportive presenti nell’elenco di quelle che hanno manifestato la propria volontà di partecipare al progetto. Inoltre, per accedere al contributo bisogna avere i seguenti requisiti economici:

ISEE fino a 17.000,00 € se un nucleo familiare ha fino a tre figli;

ISEE fino a 28.000,00 € se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli.

Le domande andavano presentate entro le ore 23 del 20 settembre 2024: oggi invece è stato pubblicato l'elenco degli aventi diritto. A causa dell'elevato numero di accessi contemporanei, il sito è stato dotato di "coda automatica" per regolamentare gli accessi e consentire a tutti di consultare l'elenco.