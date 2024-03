Voragine al Vomero, sosta vietata sulle strisce e doppio senso davanti al Carrefour: nuovo piano anti-traffico Stop ai bus turistici per San Martino. Nuovi divieti e sensi di marcia dopo il caos traffico di questa mattina fino a Pasqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Divieto di sosta sulle strisce blu e istituzione del doppio senso di marcia in corrispondenza del supermercato Carrefour di via Morghen al Vomero. Stop ai bus turistici per San Martino. Dopo il caos traffico di questi giorni, seguito alla chiusura di un tratto della strada per la voragine che si è aperta il 21 febbraio scorso, il Comune di Napoli corre ai ripari e vara i correttivi alla viabilità. Ieri sera, altri disagi, a seguito di una lesione della infrastruttura fognaria che ha ceduto in via Morghen, allagando il palazzo sottostante in via Solimena. Sono dovuti intervenire vigili del fuoco e Abc per risolvere la situazione: acqua sospesa fino a via Bonito durante la notte per consentire il bypass delle condutture. Lavori terminati in tempi record. Ma questa mattina il traffico è andato letteralmente in tilt nella zona, anche per la presenza di alcuni bus turistiche che hanno paralizzato la circolazione.

Il piano di viabilità: sarà in vigore fino a Pasqua

Nel pomeriggio è arrivata l'ordinanza del Comune, come anticipato da Fanpage.it, che ha riorganizzato la viabilità nella zona. Il provvedimento resterà in vigore fino all'eliminato pericolo. I lavori di ripristino dovrebbero partire lunedì 4 marzo e concludersi entro 3 settimane, quindi prima di Pasqua, salvo imprevisti e maltempo.

A seguito dello sprofondamento della scorsa settimana, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area mediante transennamento, con conseguente riduzione della sezione di carreggiata stradale utile al transito veicolare nel tratto compreso tra il civico 63 e la confluenza con via Giuseppe Bonito. Per consentire il transito veicolare a doppio senso di circolazione nella porzione della sezione stradale residuale occorre revocare le “strisce blu”, nonché tutte le altre tipologie di sosta stalli riservati a ciclomotori, motocicli, carico e scarico merci in via Morghen, dal civico 36 fino alla confluenza con via Giuseppe Bonito, su ambo i lati, con conseguente istituzione di divieto di sosta permanente con rimozione coatta.

Ma cosa prevede nello specifico il nuovo piano di viabilità? Ecco di seguito i correttivi:

Integrazione, mediante istituzione, fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo di circolazione in un tratto di via R. Morghen e via D. Cimarosa, delle Ordinanze Dirigenziali progressivo annuale n° 362 del 22/02/24, avente per oggetto: “Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo in via Giuseppe Bonito, via Domenico Cimarosa, via Francesco Paolo Michetti e via Gaetano Donizetti” e progressivo annuale n° 382 del 23/02/24 avente per oggetto: “Integrazioni al dispositivo di traffico temporaneo in seguito al crollo della sede stradale in via R. Morghen”.

A) Istituire, in via R. Morghen, dal civico n°36 fino alla confluenza con via G. Bonito, il divieto di transito veicolare.

B) Revocare, fino ad eliminato pericolo, in via R. Morghen, nel tratto compreso tra il civico n°36 e la confluenza con via D. Cimarosa, sul lato sinistro in direzione di via D. Cimarosa, l'area riservata alla sosta a tariffa oraria senza custodia (cosiddette “strisce blu”), nonché tutte le altre tipologie di sosta (stalli riservati a ciclomotori, motocicli, carico e scarico merci, ecc…) .

C) Revocare, fino ad eliminato pericolo, in via D. Cimarosa, dalla confluenza con via R. Morghen fino alla confluenza con via Francesco Paolo Michetti, su ambo i lati, l'area riservata alla sosta a tariffa oraria senza custodia (cosiddette “strisce blu”), nonché tutte le altre tipologie di sosta (stalli riservati a ciclomotori, motocicli, carico e scarico merci, ecc…) .

D) Istituire, fino ad eliminato pericolo, in via R. Morghen, nel tratto compreso tra il civico n°36 e la confluenza con via D. Cimarosa, sul lato sinistro in direzione di via Cimarosa, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, consentendo il transito veicolare a doppio senso di circolazione nel medesimo tratto.

E) Istituire, fino ad eliminato pericolo, in via D. Cimarosa, dalla confluenza con via R. Morghen fino alla confluenza con via Francesco Paolo Michetti, su ambo i lati, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, consentendo il transito veicolare a doppio senso di circolazione nel medesimo tratto.

F) Vietare, da via A. Scarlatti, in corrispondenza dei civici 93 e 84 e in direzione via R. Morghen, il transito a autobus turistici, a mezzi pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati) con massa a pieno carico superiore a 3,5 t e/o superiori a 7 mt.