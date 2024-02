Vomero, palazzo allagato: senz’acqua via Morghen e via Bonito. Arrivano i pompieri Nuova infiltrazione nel palazzo di via Solimena, alle spalle di via Morghen, dove è stata chiusa la strada negli scorsi giorni dopo la voragine. Pompieri e Abc sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Infiltrazioni d'acqua nel palazzo di via Solimena al Vomero, nella strada chiusa negli scorsi giorni dopo la voragine di via Morghen, avvenuta sull'altro versante dell'edificio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici di Abc, l'azienda idrica del Comune. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, i vigili del fuoco stanno verificando la presenza di una infiltrazione d'acqua in un locale e stanno cercando di capire la causa della perdita. Tra le ipotesi, c'è quella della rottura di una conduttura.

Abc: "Interrotta l'erogazione idrica"

Abc ha comunicato sui suoi canali social che:

Nella zona di Via Morghen e Via Bonito, si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico. Il ripristino è previsto nella mattinata di domani 1 marzo 2024.

Gente in strada preoccupata: "Vogliamo sapere cosa succede"

Molti cittadini allarmati da quanto sta succedendo, sono scesi in strada per chiedere informazioni ai pompieri. Per capire cosa stia accadendo, bisognerà attendere la relazione dei tecnici di Abc e dei vigili del fuoco che sono sul posto. Il 24 febbraio scorso, il Comune di Napoli, a integrazione dell'Ordinanza Dirigenziale 6 del 21 febbraio 2024, ha chiuso anche una parte di via Solimena, tra via Antonio Sacchini e via Torrione San Martino ed è stato disposto il divieto di transito pedonale in via Gradini San Martino.

Leggi anche Ripristinata la fornitura idrica in via Morghen, rimosse le due auto sprofondate nella voragine

Molti residenti del Vomero sono preoccupati per la situazione. Solo questa mattina un nuovo cedimento si è verificato in via Kerbaker, a margine della carreggiata. Un'auto parcheggiata è finita con una ruota nel buco che si è aperto sotto di essa. Solo molto spavento, ma pochi danni per fortuna. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Abc e la Polizia Locale che ha transennato l'area. La buca è stata poi riparata già nel pomeriggio. La tensione nel quartiere si taglia col coltello, soprattutto a causa delle difficili condizioni che stanno vivendo le 70 famiglie sfollate dal civico 63 di via Morghen, dopo la voragine apertasi il 21 febbraio scorso.