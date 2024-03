Vomero, fogne scoppiate nella notte: la causa è l’acqua accumulata dopo la voragine. Oggi traffico impazzito Lesionata la struttura fognaria a causa di pioggia e stress dopo la voragine. Allagato palazzo in via Solimena. Abc ha creato bypass fognario. Ripristinata l’acqua nella notte in via Morghen e via Bonito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Fognature scoppiate al Vomero ieri sera,29 febbraio 2024, come anticipato da Fanpage.it, dopo la voragine apertasi il 21 febbraio scorso in via Morghen. La struttura fognaria, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate di Abc, a causa dello stress ricevuto negli ultimi giorni, dopo il crollo, e, a seguito dell'abbondante pioggia caduta nelle ultime ore, ha avuto una lesione in un punto e ha cominciato a perdere. L'acqua, quindi, a causa del dislivello tra via Morghen e via Solimena, ha allagato un palazzo di via Solimena 9.

Ieri sera, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici dell'Abc. È stato necessario chiudere l'erogazione idrica in via Morghen e via Bonito ieri sera per consentire l'intervento. Gli operai dell'Abc hanno realizzato un bypass fognario in tempi record. L'acqua è stata riaperta a via Morghen e via Bonito già nella notte. Il lavoro è stato terminato stamattina presto. Lunedì 4 marzo inizieranno i lavori per il riempimento della voragine, come previsto.

Abc: "Lesionata la struttura fognaria"

Abc, contattata da Fanpage.it, ha spiegato:

Ieri sera, a causa delle piogge dell'altra notte e della fragilità della zona, dopo la voragine di via Morghen, la struttura fognaria a causa dello stress ricevuto ha avuto una lesione in un punto e ha cominciato a perdere. Siccome tra via Morghen e via Solimena c'è un dislivello, l'acqua è uscita dal palazzo di via Solimena. Sul posto sono intervenuti tecnici e operai dell'Abc, che hanno chiuso l'acqua nella zona di via Bonito-via Morghen per poter intervenire. Hanno fatto un bypass e hanno quindi potuto riaprire l'acqua. Lunedì, partiranno i lavori già programmati per i ripristino. Ci vorranno circa 3 settimane, condizioni meteo permettendo.

Traffico impazzati, l'ipotesi del nuovo piano viabilità

Intanto, stamattina il traffico al Vomero è impazzito. Lunghe code di auto imbottigliate nella zona di via Morghen. La Municipalità sta valutando la possibilità di modificare la viabilità.

Il Gruppo di Forza Italia della V Municipalità Vomero-Arenella ha lanciato una proposta:

Il dispositivo del traffico messo in opera dopo la voragine di via Morghen non puo reggere oltremodo; sarebbe più opportuno modificarlo e semplificarlo quanto prima . La cosa più semplice e logica sarebbe liberare dalle auto il tratto di via Morghen ( lato Carrefour) e rendere la carreggiata a doppio senso . Si eviterebbero gli ingorghi ed il caos che si creano all'incrocio di via Cimarosa alta ( al di sopra delle scale) e a quello all'altezza di via Kerbaker e della funicolare di Chiaia ( il percorso attuale è molto tortuoso e pieno di incroci).