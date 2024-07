video suggerito

Si apre una voragine profonda 30 metri a Casandrino: residenti senza acqua Una voragine profonda 30 metri si è aperta in corso Carlo Alberto a Casandrino, nel Napoletano. Nessun ferito, ma residenti senz’acqua da ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto Facebook / Casandrino On Line

Una voragine si è aperta questa pomeriggio su corso Carlo Alberto a Casandrino, nell'hinterland di Napoli: subito interrotta la fornitura idrica, in funzione invece la linea elettriche. Traffico in tilt dal confine con Grumo Nevano e l'incrocio con via De Angelis. La Protezione Civile Regionale si è già mobilitata per fornire agli sfollati delle palazzine limitrofe un luogo dove passare la notte, in attesa dei sopralluoghi dei pompieri e della messa in sicurezza delle palazzine.

"Intorno alle ore 14 di oggi, si è aperta una voragine al Corso Carlo Alberto, all'alltezza del civico 130", ha spiegato il sindaco Rosa Marrazzo, "Ci siamo già attivati e abbiamo allertato vigili del fuoco, Regione e chi di dovere per mettere in sicurezza l’area. Dai primissimi sopralluoghi", ha aggiunto la prima cittadina di Casandrino, "sembra si tratti di una voragine profonda circa 30 metri. Siamo sul posto, vi terremo aggiornati".

Non è la prima volta che lungo il corso Carlo Alberto si verificano fatti del genere. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l'interruzione idrica con il gran caldo di queste ore (destinato anche a peggiorare) ha creato parecchi disagi, così come la chiusura della strada, interdetta anche ai residenti di almeno tre palazzine. Tecnici al lavoro per permettere quanto prima agli sfollati di rientrare nelle proprie abitazioni e, soprattutto, di ripristinare il servizio idrico nel minore tempo possibile per cercare di limitare i disagi ai residenti del posto. Restano "spenti" i lampioni lungo il marciapiede, mentre la corrente elettrica resta attiva per i residenti del posto.