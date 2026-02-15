Voragine ai Colli Aminei, sprofonda l’asfalto: strada dimezzata e rischio caos traffico

Voragine in via Colli Aminei a Napoli. A causa del maltempo, una profonda buca si è aperta sul lato destro della carreggiata, all'altezza del civico 34, lungo la strada che collega Capodimonte alla Zona Ospedaliera. L'area è stata transennata, nell'attesa dell'intervento degli operai per il ripristino. Ma la chiusura ha determinato una sorta di imbuto che potrebbe creare traffico, considerato che si tratta di una delle arterie stradali più frequentate della città. "Ho chiesto agli uffici di fare tutte le verifiche del caso – afferma Gennaro Acampora, capogruppo Pd al Comune di Napoli – ed intervenire così da provare a creare meno disagi possibili alla viabilità".

A segnalare l'accaduto ai cittadini è Fabio Greco, presidente della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena. "Le copiose piogge delle ultime settimane – scrive – stanno mettendo la città in ginocchio, numerose le buche e i danni alle scuole che si susseguono ogni giorno. Cerchiamo con tutte le forze di portare rimedio con interventi veloci. Ieri sera anche ai Colli Aminei altro dissesto del manto stradale che causerà sicuramente grande traffico lunedì mattina. Noi non siamo abituati a queste avversità meteo ne’ la nostra città è strutturata per raccogliere tutte queste piogge. Abbiamo bisogno di un piano strategico soprattutto per rifare le coperture e le guaine delle scuole".

Un'altra frana si è avuta stanotte in via provinciale San Gennaro a Bagnoli. La strada che collega Napoli a Pozzuoli è stata chiusa alla circolazione. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile. Ma sono numerosi i dissesti segnalati in diverse zone di Napoli e della provincia, legati al maltempo. Un altro cedimento è avvenuto in Costiera Sorrentina, dove è stata chiusa la strada statale 145 tra Castellammare e Vico Equense. La protezione civile ha prorogato fino alle 18 di oggi, l'allerta meteo gialla per dissesto idrogeologico.