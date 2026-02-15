napoli
Frana a Bagnoli per maltempo: chiusa la strada tra Napoli e Pozzuoli

Frana a Bagnoli, chiusa via provinciale San Gennaro tra Napoli e Pozzuoli.
A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine di repertorio
Frana in via provinciale San Gennaro a Bagnoli. Chiusa dalle 3 di stanotte, domenica 15 febbraio. Si tratta della strada che collega Napoli a Pozzuoli, costeggiando il Monte Spina, nell'area di Agnano e dei Campi Flegrei. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, con gli agenti della Polizia Locale di Napoli, inviati dalla sala operativa, sotto il coordinamento del Comandante Ciro Esposito, i vigili del fuoco e la protezione civile della Regione Campania.

La frana è stata causata probabilmente dalle forti piogge che si sono abbattute su Napoli nel cuore della notte. La protezione civile ha infatti prorogato l'allerta meteo, che è passata però da arancione a gialla, fino alle ore 18 di oggi.

Attualità
Viabilità
