Chiuso Corso Vittorio Emanuele a Napoli, morto uomo in strada: sul posto polizia e carabinieri

Chiuso Corso Vittorio Emanuele a Napoli, a causa del ritrovamento di un uomo morto sulle strisce pedonali. Si teme un incidente stradale o un malore. Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Sul posto si sono subito recati Polizia e carabinieri che hanno chiuso la strada, disponendo le auto di traverso per consentire i rilievi e le operazioni di recupero del corpo. Sono arrivate anche un'ambulanza e una auto medica del 118 inviate dall'Asl Napoli 1 Centro. L'episodio è avvenuto oggi, domenica 15 marzo, la strada è stata chiusa attorno alle ore 16.