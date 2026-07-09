A via Marina chiude la corsia preferenziale fino ad agosto: spostate le fermate bus

Proseguono i lavori per il tram del mare. In via Vespucci e a corso San Giovanni chiude la corsia preferenziale. Nuova viabilità anche alla Riviera di Chiaia.

Chiude fino ad agosto la corsia preferenziale di via Amerigo Vespucci. Sospesa la circolazione dei tram dalle 7 alle 17, mentre le fermate bus saranno spostate. Proseguono i lavori per il tram del mare tra San Giovanni e Piazza Sannazzaro. Gli operai dovranno scavare lungo le corsie riservate per montare il nuovo impianto di segnalamento. Sarà ridisegnato anche il marciapiedi. I lavori partiranno il 13 luglio e finiranno il 3 agosto.

Le fermate bus saranno spostate

Il Comune ha disposto l’istituzione del divieto di transito veicolare nella corsia preferenziale di via Vespucci e lo spostamento delle fermate bus Anm. Le fermate bus saranno istituite all’altezza dei civici 10 e 85 in direzione Napoli Centro, mentre in direzione Portici all’altezza del civico 168. La circolazione tranviaria sul tratto interessato dai lavori sarà sospesa dalle 7:00 alle 17:00 dei giorni feriali, ma resterà attiva al di fuori di questo intervallo, consentendo l’uscita e il rientro dei tram dal deposito.

Lavori anche a San Giovanni

Sul versante opposto di San Giovanni a Teduccio si lavora fino al 30 luglio da largo Tartarone al ponte dei Francesi con istituzione del divieto di transito veicolare nella corsia preferenziale. Qui si stanno facendo scavi lungo la corsia preferenziale, mediante l'impiego di mezzi meccanici (bobcat con ruota dentata), con aperture di dimensioni contenute di circa 20 centimetri. I cantieri procederanno per 250 metri alla volta. I mezzi di emergenza potranno comunque circolare.

Il piano viabilità alla Riviera di Chiaia

Contemporaneamente, sono stati prorogati fino al 31 luglio sia i lavori alla Riviera di Chiaia, da piazza San Pasquale a piazza della Repubblica, che su via Acton, dove resta il cantiere centrale di circa 250 metri. Da domani, venerdì 10 luglio e fino al 31 agosto è prevista l’istituzione del divieto di transito lungo il tratto di via Riviera di Chiaia compreso tra il civico 9 e piazza della Repubblica nonché lungo il tratto di via Giambattista Pergolesi compreso tra via Riviera di Chiaia e via Antonio Gramsci. I veicoli provenienti da via Riviera di Chiaia per arrivare in piazza Vittoria potranno svoltare su piazza della Repubblica e proseguire su viale Anton Dohrn e via Francesco Caracciolo.