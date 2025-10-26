Vomero, sperona l’auto della Polizia Locale che sta registrando un incidente sulla perimetrale: agente ferita

Sfreccia ad alta velocità sulla perimetrale Vomero-Pianura e sperona l'auto della Polizia Locale del reparto Infortunistica Stradale, mentre gli agenti sono impegnati a registrare un altro incidente stradale. Ferita l'agente che era a bordo della vettura. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è avvenuto questa notte domenica 26 ottobre, attorno alle ore 2,45. Sul posto erano presenti l'auto di pattuglia dei caschi bianchi ed un carro attrezzi, che avrebbe dovuto prelevare l'auto incidentata. La perimetrale era stata chiusa per l'occasione. L'ingresso di via Pigna era stato interdetto da un'altra pattuglia della Polizia Locale. La vettura dell'Infortunistica era su un rettilineo, ben visibile già da 500 metri di distanza, con i lampeggianti accesi e così anche il carro attrezzi.

Incidente sulla Perimetrale Vomero-Pianura

Ad un certo punto, dal nulla sarebbe sbucata un'auto a forte velocità, condotta da un uomo. L'auto si sarebbe infilata tra quella della Polizia locale ed il carro attrezzi, danneggiando pesantemente la vettura dei caschi bianchi. Nel violento impatto sarebbe rimasta ferita una agente che era a bordo della vettura e stava sbrigando le formalità di rito. Per fortuna, sembra che non sia grave. Sul posto è stato poi richiesto anche l'intervento della Polizia di Stato e dei carabinieri. L'automobilista sarebbe poi risultato positivo al test alcolemico. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e il percorso seguito dalla vettura che potrebbe essere entrata da uno dei varchi non presidiati dalla Polizia Locale, come via Piave o via Croce di Piperno.