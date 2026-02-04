Vomero, rimesso il corrimano di metallo caduto: era corroso dall’urina e usato come scivolo

Ripristinato il corrimano di metallo delle scale di via Scarlatti-via Morghen al Vomero, quelle che portano da piazza Vanvitelli a San Martino. Era crollato il 15 gennaio scorso, come riportato da Fanpage.it. Gli operai della Napoli Servizi, la società multi-service del Comune, lo hanno riparato e rimesso al suo posto. Secondo l'azienda, sarebbe crollato perché in gran parte corroso dall'urina e indebolito perché utilizzato come scivolo. Il corrimano in metallo è stato riposizionato oggi.

"A seguito dei ripetuti solleciti – scrive il consigliere municipale Luca Bonetti – oggi finalmente è in corso il ripristino del corrimano della scalinata di via Scarlatti. Napoli Servizi è attualmente al lavoro per il ripristino, con l’obiettivo di garantire sicurezza e decoro a residenti e cittadini. Grazie a tutti per le segnalazioni e per l’attenzione dimostrata. Continuiamo a monitorare il territorio".

Mentre per il consigliere municipale Rino Nasti, "auspichiamo che questo intervento sia il primo di una serie di interventi di monitoraggio e sostituzione di tutti gli arredi urbani in ferro che riguardano sia le scale del Vomero, in via Morghen, ma anche quelle di via Luca Giordano che portano in via Aniello Falcone. Compresi i corrimani".

Il corrimano rotto il 15 gennaio 2026

Il corrimano di metallo pesante, che si trova al centro della scalinata, era stato sradicato dal suo alloggiamento a metà gennaio. Danneggiato e pericolante anche il passamano laterale, anche questo in metallo, che è addossato alla parete. I tecnici della Napoli Servizi erano subito intervenuti. Dopo le riparazioni, oggi è stato riposizionato e potrà di nuovo essere utilizzato dai passanti.