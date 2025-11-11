Vomero, le giostre dei bimbi dei giardinetti di via Jannelli ancora rotte dopo due mesi

I giardini "Ennio Antonini" di via Jannelli, al Vomero, versano ancora in uno stato di degrado e abbandono. A distanza di circa due mesi dalla denuncia dei consiglieri municipali Francesco Flores e Antonio Culiers (Fi), della V Municipalità Vomero-Arenella, le giostrine dei bimbi sono ancora rotte e inagibili, transennate con il nastro arancione. "Mentre il parco – sottolineano i due esponenti azzurri – è sommerso dalle foglie cadute dagli alberi, che, evidentemente, nessuno raccoglie. Non a caso nell'indice sulla Qualità della vita nel 2025, Napoli è 104esima nella classifica del Sole 24 Ore: è agli ultimi posti per la qualità della vita dei bambini. Tra i peggiori parametri analizzati e che fanno sprofondare Napoli nei bassifondi della classifica, ci sono la mancanza di verde pubblico attrezzato per i bambini".

Le aree verdi di via Jannelli, nate per offrire un piccolo spazio di svago ai residenti e ai più piccoli, oggi appaiono sporche, trascurate e pericolose, come mostrano le foto dei consiglieri. I giochi per bambini sono rotti o danneggiati, la pavimentazione ricoperta dal fogliame non raccolto. Molti cittadini lamentano la mancanza di interventi da parte del Comune e segnalano che da mesi l’area non viene pulita né curata come dovrebbe. "Un tempo era un punto di ritrovo per famiglie e bambini del quartiere – racconta una residente – ora invece è diventato un luogo abbandonato".

Tra i problemi del capoluogo campano ci sono proprio la carenza di verde pubblico attrezzato, la mancanza di aree gioco sicure e la scarsa manutenzione delle strutture dedicate all’infanzia. Il Parco Viviani, al Corso Vittorio Emanuele è chiuso da un mese per manutenzione, senza una data certa per la riapertura. Il Parco Mascagna ha chiuso la settimana scorsa per il taglio di 3 alberi. I cittadini chiedono all'amministrazione di investire di più in spazi pubblici curati, accessibili e davvero a misura di bambino.