Vomero, le giostrine per i bimbi dei giardinetti di via Jannelli inagibili e abbandonate al degrado

Foto Fanpage.it

Sono abbandonate al degrado ed in gran parte inagibili le giostrine per i bimbi dei giardinetti pubblici "Ennio Antonini" di via Jannelli al Vomero. A denunciare lo stato di incuria nella quale versano ormai da tempo è il consigliere locale Francesco Flores (Fi), della V Municipalità Vomero-Arenella. Tanti cittadini lamentano le condizioni nelle quali versa il parco, che dovrebbe essere una piccola oasi felice del quartiere, ma che ad oggi è in gran parte negato alle famiglie.

La denuncia in Municipalità: "Quei giardini abbandonati al degrado"

"Ci sono arrivate numerosissime segnalazioni da parte di cittadini residenti in via Jannelli – scrive Flores in una nota indirizzata al Comune di Napoli – che lamentano una ormai cronica situazione di degrado ambientale e abbandono derivante dalla condizione in cui versano i giardini Ennio Antonini. Questi giardini, oltre a risultare, sporchi e maleodoranti, a causa della mancanza di ordinari interventi di pulizia, presentano un'area giochi quasi del tutto inagibile".

Da qui, la richiesta avanzata all'amministrazione comunale di un intervento urgente di diserbo e di pulizia straordinaria oltre che del ripristino dei giochi presenti all'interno dei giardini. "Tante famiglie – conclude il consigliere Flores, che ha avanzato una richiesta formale in merito – sarebbero felici di poter di nuovo fruire di un servizio pubblico ad oggi purtroppo negato. Nella nostra città sono già così pochi i luoghi a verde di quartiere. E quelli che ci sono vanno assolutamente preservati e curati nel miglior modo possibile, non possiamo permetterci di lasciarli abbandonati al degrado".