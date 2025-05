Vomero, crolla albero in via Cilea e schiaccia auto: paura in strada Albero crolla in via Cilea e si abbatte su un’auto in sosta. Paura al Vomero. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Un albero è crollato in via Cilea al Vomero, questa mattina, venerdì 16 maggio 2025. Il grosso fusto si è abbattuto su un'automobile che era parcheggiata in strada, danneggiandola. Per fortuna, non si sono registrati feriti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, i vigili del fuoco e la Protezione Civile, che stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell'alberatura crollata. Il crollo è stato monitorato dalle istituzioni locale, che seguono da vicino la vicenda. Tra questi i consiglieri della V Municipalità Vomero-Arenella, Francesco Flores, Rino Nasti, il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra).

"Manca il personale per curare gli alberi"

"Il problema fondamentale – scrive il consigliere Rino Nasti in una nota – è che non c’è più cura degli alberi, non c’è un agronomo, non c’è il perito agrario, non ci sono giardinieri, Gli alberi vanno guardati e sorvegliati, e nell’organico della Municipalità non ci sono queste figure. Da oltre un anno, stiamo chiedendo che si trovino degli agronomi o si facciano nuove assunzioni. Perché non è possibile che un patrimonio arboreo, che ha un valore naturalistico, ma soprattutto economico, perché gli ultimi alberi piantati sono stati pagati, venga abbandonato al suo destino. È un atteggiamento politico che contrastiamo duramente".