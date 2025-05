Posillipo, al via la gara per rifare via Boccaccio dopo 6 anni dall’abbattimento dei pini

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Parte la gara per rifare via Boccaccio a Posillipo, una delle strade più belle e panoramiche di Napoli. L'aspetto della lunga strada alberata collinare fu stravolto 6 anni fa, quando furono abbattuti numerosi pini, albero secolare caratteristico di Posillipo, perché pericolosi e pericolanti. Da allora, via Boccaccio è rimasta senza alberi. Il Comune, però, non è rimasto a guardare. Già ad aprile 2019, l'ex giunta De Magistris approvò una delibera per la riqualificazione della strada, stanziando 3,1 milioni di euro per il progetto di fattibilità. Successivamente sono stati fatti ulteriori approfondimenti. Nel 2022, la nuova giunta Manfredi ha istituito un tavolo tecnico con esperti di verde, docenti universitari e rappresentanti istituzionali, tra i quali la Soprintendenza ai Beni Culturali. A Posillipo, si è deciso, non torneranno i pini. Ci saranno nuove alberature, meno impattanti e più facili da manutenere in ambito urbano. Si tratta del secondo progetto per riasfaltare e ripiantumare alberi a Posillipo, dopo quello di via Manzoni.

Il "Tavolo Tecnico per la riqualificazione del verde urbano sul territorio del Comune di Napoli" a supporto all'Amministrazione Comunale ha previsto il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, professionali ed accademici interessati alla materia; nell'ambito del tavolo, che sin dai primi incontri si è concentrato sul tema della ricostituzione delle alberate di Posillipo, si è condivisa la necessità di un approfondimento sugli aspetti botanici, agronomici e vegetazionali. A seguito delle risultanze del tavolo tecnico è stato redatto il progetto esecutivo di Riqualificazione di via Boccaccio. È stata approvata una nuova delibera, la 127 del 4 aprile 2025 che prevede sostanziali modifiche rispetto a quanto approvato nel 2019. Attualmente sono stati stanziati oltre 4,3 milioni di euro.

Pubblicata la gara per il restyling di via Boccaccio: lavori per un anno

Oggi, venerdì 16 maggio 2025, è stata pubblicata la gara relativa ai lavori di riqualificazione di via Boccaccio a Posillipo. Il progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 7 aprile. Complessivamente l'intervento prevede una spesa pari a 4,6 milioni. In particolare, i lavori stradali (capostrada e marciapiedi) sono finanziati nell’ambito del mutuo attivo presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI), la ripiantumazione degli alberi rientra in un programma di finanziamento della Città Metropolitana. Il progetto prevede una durata del cantiere pari a 12 mesi. Le offerte dovranno pervenire entro il 16 giugno. Il giorno dopo è prevista la prima seduta di gara.

Gli assessori alla Mobilità, Edoardo Cosenza, e al Verde, Vincenzo Santagada, hanno commentato: “Gli interventi su via Boccaccio avviano il programma di sistemazione delle strade alberate a Posillipo, frutto di un lungo ed articolato lavoro di condivisione delle scelte soprattutto con gli organi di tutela”.