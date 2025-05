video suggerito

Come sarà la nuova via Manzoni a Posillipo: platani al posto dei lecci nella strada degli innamorati Approvato il progetto esecutivo del restyling di via Manzoni. Saranno piantati 187 platani nuovi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Via Manzoni come sarà

Ok al restyling di via Alessandro Manzoni a Posillipo, una delle strade più belle e panoramiche di Napoli. Saranno piantati platani e lecci al posto dei pini caratteristici di tante cartoline. La giunta comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi ha approvato il progetto esecutivo con la delibera 195 del 8 maggio scorso, proposta dall'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, per il tratto tra via Boccaccio a Torre Ranieri, per circa 4 milioni di euro.

Via Manzoni ora

Restyling di via Manzoni a Posillipo: come sarà

Il progetto prevede la riqualificazione dell’arteria stradale ed il recupero della qualità urbana dei luoghi attraverso il ridisegno dell'impianto arboreo. Su via Manzoni saranno eseguiti vari lavori per rifare il manto stradale, oggi pieno di dossi dovuti alla crescita delle radici degli alberi, e dei marciapiedi. Tra gli interventi previsti, la riqualificazione dei marciapiedi con ripiantumazione di nuove specie arboree e relativa riconfigurazione plano-altimetrica, la ripavimentazione del capostrada, opere di manutenzione del sistema di captazione delle acque meteoriche, il rifacimento della segnaletica stradale.

Saranno piantati 187 platani

Saranno redistribuiti gli spazi della carreggiata stradale, prevedendo due corsie (una per senso di marcia) di larghezza pari a 3,50 metri, con banchine laterali di mezzo metro e una corsia adibita alla sosta dei veicoli di larghezza pari a 2,20 metri. Tutta la strada sarà riasfaltata con manto di usura in conglomerato bituminoso del tipo basaltico per garantire una migliore aderenza. Sarà rifatta la segnaletica. I marciapiedi saranno rifatti aumentando gli spazi per i pedoni e ampliando le distanze tra gli alberi.

Al termine dei lavori, saranno piantati 187 esemplari di platani (Platanus x hispanica), un'essenza che si contraddistingue per l’estrema longevità e presenta una buona capacità di resistenza a malattie e parassiti. Inoltre, si prevede il mantenimento dei 23 esemplari di Quercus ilex (Leccio) esistenti con la messa a dimora di 2 esemplari di nuovi lecci, ove le dimensioni dei marciapiedi lo consentano. Il tutto recepisce le prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli in fase di acquisizione pareri.