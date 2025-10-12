Violenta una 30enne a Porta Capuana: bloccato dai passanti e arrestato dalla Polizia

Immagine di repertorio

Ha violentato una donna in strada, a due passi da Porta Capuana, in pieno centro storico di Napoli: ma l'intervento di una passante e di una guardia giurata ha evitato il peggio. L'arrivo della polizia ha permesso infatti l'arresto immediato dell'uomo, ora indagato per violenza sessuale. Si tratta di un 29enne di origine marocchina con precedenti di polizia. La vittima, una ragazza di 30 anni, è invece stata portata all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove ha ricevuto le cure dei sanitari.

Tutto è accaduto alle prime luci dell'alba di ieri: la 30enne era in strada, attorno alle 5 del mattino, quando è stata raggiunta dal 29enne, che l'avrebbe buttata per terra e violentata. Ad accorgersi del tutto per prima sarebbe stata una turista francese che si trovava in strada in quel momento, che ha allertato subito le forze dell'ordine ed una guardia giurata che si trovava nella vicina piazza Enrico De Nicola. L'intervento degli agenti ha permesso l'arresto immediato dell'uomo, che aveva provato a darsi alla fuga ma era stato bloccato dai passanti. La vittima è stata così portata all'ospedale Cardarelli per le cure del caso, mentre l'uomo è stato denunciato per violenza sessuale ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sulla vicenda, è intervenuto anche Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania, che in una nota ha commentato: "Quanto accaduto a Napoli nelle scorse ore conferma l'emergenza che denunciamo da sempre per alcune aree della città, dove il degrado e l'abbandono continui, favoriti dall'immobilismo del Comune e dal finto buonismo della sinistra, hanno creato zone controllate interamente da extracomunitari irregolari che si macchiano di crimini orrendi. Un sentito ringraziamento ai cittadini intervenuti in soccorso della donna e alle forze dell'ordine che hanno assicurato alla giustizia l'autore di questo atto ignobile. Solidarietà e vicinanza alla donna vittima di violenza".