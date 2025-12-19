Vincenzo Pepe morto a 16 anni nell’incidente a Pozzuoli, domani i funerali: lutto cittadino a Quarto

Vincenzo Pepe, il 16enne morto nell’incidente a Pozzuoli (Napoli)

Lutto cittadino a Quarto nel giorno dei funerali di Vincenzo Pepe, il ragazzo di 16 anni vittima di un incidente stradale avvenuto il 15 dicembre scorso ad Arco Felice, località di Pozzuoli. Le esequie si svolgeranno domani, sabato 20 dicembre, alle ore 14,00, presso la Parrocchia “Gesù Divino Maestro” di Quarto, in provincia di Napoli. A comunicarlo è il sindaco del comune flegreo, Antonio Sabino.

Vincenzo stava andando a scuola per partecipare ad una gita, come raccontato negli scorsi giorni dai familiari. La mamma gli aveva suggerito di non prendere lo scooter e si era offerta di accompagnarlo in auto. Ma il ragazzo aveva deciso di usare il motorino. Purtroppo, assieme ad un amico di 17 anni, è stato coinvolto in un tragico incidente stradale. Il 41enne alla guida dell’auto è indagato per omicidio stradale. La prematura scomparsa del 16enne ha scioccato tutta la comunità flegrea. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia arrivati in queste ore. Molti pubblicati anche sui social. "Era un ragazzo dolcissimo", lo hanno ricordato in tanti.

Il sindaco Sabino proclama lutto cittadino a Quarto

Il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha comunicato che "si svolgeranno domani, sabato 20 dicembre, alle ore 14:00 presso la Parrocchia “Gesù Divino Maestro”, le esequie del nostro giovanissimo concittadino Vincenzo Pepe, tragicamente scomparso in un incidente lunedì scorso. Come Comune di Quarto abbiamo proclamato per domani il lutto cittadino così da esprimere il cordoglio dell’intera comunità e partecipare al dolore dei familiari. Un gesto di vicinanza e solidarietà per onorare la memoria di Vincenzo e per condividere, come comunità unita, il dolore di fronte a una tragedia che ha profondamente scosso la città di Quarto".