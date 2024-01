Vigili aggrediti ai Quartieri Spagnoli per il Cippo di Sant’Antonio: arrivano rinforzi e poliziotti Tensioni nella zona di Vico Tofa. Aggrediti gli agenti della polizia locale. Il legno è stato sequestrato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Forti tensioni ai Quartieri Spagnoli dove alcuni agenti della Polizia Locale, impegnati nei controlli sulle attività di monitoraggio per i cippi di Sant'Antonio, i falò abusivi che vengono organizzati in strada la notte del 17 gennaio, sono stati aggrediti da numerosi ragazzi. Sul posto sono arrivati quasi diverse decine di agenti della Polizia Locale di supporto e anche una volante della Polizia di Stato.

I disordini, secondo le prime informazioni, a quanto apprende Fanpage.it, si sono registrati nella zona di Vico Tofa e vico Canale a Taverna Penta, dove c'è un ex edificio abbandonato utilizzato per accumulare le masserizie per il cippo di Sant'Antuono del 17 gennaio. Gli agenti della polizia locale che stavano effettuando i controlli sarebbero stati aggrediti da numerosi ragazzi. Per fortuna, sembra, senza gravi conseguenze. Il legname e le masserizie che erano state accatastate sono stati sequestrati.

La Polizia Locale di Napoli in questi giorni è impegnata in una attività di monitoraggio sul territorio, assieme alle altre forze dell'ordine, coordinate dalla Procura, per la prevenzione degli incendi.