Vigilessa ferita a Napoli, investita da un’auto mentre dirigeva il traffico L’incidente stradale all’incrocio tra via De Roberto e via Traccia a Poggioreale. L’agente è stata soccorsa dai colleghi: 25 giorni di prognosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una agente di Polizia Locale di Napoli, addetta a dirigere il traffico a Poggioreale, questa mattina è rimasta ferita, dopo essere stata investita da un'auto all'incrocio. L'incidente stradale è avvenuto tra via De Roberto e via Traccia, nella zona dell'ex Macello. Qui, secondo le prime ricostruzioni, la vigilessa era impegnata a svolgere il servizio di viabilità all'incrocio, quando sarebbe stata urtata involontariamente da un'auto privata che stava sopraggiungendo. L'agente della Polizia Locale è rimasta ferita alla gamba. Sul posto sono arrivati altri colleghi che l'hanno subito soccorsa e l'ambulanza del 118 con il personale sanitario.

Vigile urbano investito a Poggioreale

Dopo le prime cure mediche del caso, l'agente è stata poi dimessa con una prognosi di 25 giorni per la guarigione. Purtroppo, si tratta dell'ennesimo incidente che vede come vittime gli agenti della Polizia Locale di Napoli, impegnati quotidianamente nel mantenimento della sicurezza in città e sulle strade. In questo caso, l'incidente sembra sia stato involontario, ma la vigilessa potrebbe restare fuori servizio per riprendersi per circa un mese, secondo la prima diagnosi.

Il Corpo della Polizia Locale negli ultimi anni si è notevolmente assottigliato, a causa dei pensionamenti e del blocco del turn over, nonostante le recenti assunzioni fatte dall'amministrazione comunale. Dei 200 nuovi agenti assunti con l'ultimo concorso, soltanto un centinaio andranno in servizio su strada entro la fine dell'anno, mentre la parte restante sarà impiegata in amministrazione, come spiegato dall'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, nel corso di un recente intervento in consiglio comunale.

L'amministrazione Manfredi, infatti, ha dovuto dare parere negativo alla richiesta del consiglio di istituire presidi fissi notturni di Polizia Locale in città, nelle strade della movida, più soggette alla violenza in particolare dei giovani, proprio perché il personale a disposizione non è sufficiente.