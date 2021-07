Via Marina, moto investe pedoni sulla corsia riservata: due morti e un ferito grave L’incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in via Vespucci, prolungamento di via Marina, nella zona del porto di Napoli: due pedoni sono stati investiti da una motocicletta che procedeva sulla corsia riservata. Nell’impatto, il conducente del mezzo e uno dei pedoni sono deceduti, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, in via Amerigo Vespucci, nella zona del porto di Napoli, prolungamento di via Marina verso la parte orientale della città: il bilancio è di due morti e di un ferito grave. Stando a quanto si apprende, due pedoni sono stati investiti da una motocicletta, che procedeva sulla corsia centrale, quella riservata agli autobus e ai mezzi del trasporto pubblico in generale.

Nell'impatto, che è stato violento, il conducente del mezzo a due ruote è stato disarcionato ed è finito sull'asfalto: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso e quello di uno dei due pedoni investiti; l'altro, invece, è stato portato in gravi condizioni al vicino ospedale Loreto Mare, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

A Torre Annunziata, nella provincia partenopea, si è invece evitata di un soffio la tragedia: un'automobile è rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello di via Terragneta. Il capotreno è riuscito per fortuna a fermare il convoglio prima di travolgere la vettura, guidata da una donna di 57 anni di Castellammare di Stabia, che è stata poi denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio, dal momento che la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per venti minuti.