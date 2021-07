Resta con l’auto incastrata tra le sbarre del passaggio a livello: treni bloccati per 20 minuti È accaduto a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, dove una donna di 57 anni è stata denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. La donna, nonostante i segnali luminosi e acustici, non ha voluto attendere il passaggio del treno, ma è rimasta incastrata sui binari tra le sbarre del passaggio a livello.

A cura di Valerio Papadia

Andava di fretta e così, nonostante i segnali acustici e luminosi insistenti, ha pensato bene di non attendere il passaggio del treno e ha cercato di attraversare, a bordo della sua automobile, i binari, ma è rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello: è accaduto a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, dove una donna di 57 anni di Castellammare di Stabia è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio. La donna si trovava al passaggio a livello di via Terragneta quando ha tentato l'attraversamento "selvaggio" dei binari: fortunatamente, il capotreno del convoglio in arrivo si è accorto in tempo dell'ingombro sui binari e ha frenato con largo anticipo, prima di schiacciare l'auto. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per 20 minuti, il tempo di liberare la vettura dalle sbarre, mentre la donna è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto.

Intanto, a Napoli, è stata aperta una indagine interna sull'incendio che si è sviluppato, nella serata dello scorso martedì, a bordo di uno dei nuovi treni della Linea 1 della metropolitana, che stava effettuando il collaudo finale prima di ricevere il Nulla Osta per la messa in esercizio. L'Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Napoli, ha spiegato in una nota: "Il treno pilota del nuovo parco mezzi prodotto da Caf per Anm che ha subito l'inconveniente elettrico, aveva effettuato numerose notti di prova in questi mesi, con oltre 5.000 km sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli per testare una serie di aspetti di prestazione di tutti gli equipaggiamenti e verificare l'allineamento ai requisiti di progetto. Una procedura tipica di controlli in linea per queste forniture che avvicina alle prove prevista per legge e che il fornitore Caf ha svolto con grande cura, fornendone gli esiti all'Ustif"