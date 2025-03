video suggerito

Vandalizzato il nuovo asilo nido a Torre Annunziata: portati via water e rubinetti dai bagni Nella notte ignoti si sono introdotti nel nuovo asilo nido comunale a Torre Annunziata, rubando arredi dai bagni e vandalizzando alcuni locali. "Gesto vergognoso" il commento del sindaco Corrado Cuccurullo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un raid vandalico che ha dell'incredibile quello andato in scena questa notte a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli: ignoti si sono introdotti nel nuovo asilo nido comunale allestito nel plesso scolastico che sorge in via Isonzo, rubando alcuni arredi dai bagni e vandalizzando alcuni locali; la struttura era quasi stata ultimata e, tra pochi giorni, sarebbe divenuta operativa per ospitare i piccoli alunni. Nella fattispecie, i malviventi hanno portato via i servizi igienici e alcuni rubinetti dai bagni; a scoprire l'accaduto, questa mattina, sono stati gli operatori della cooperativa che, nelle ultime settimane, si sta occupando degli arredi della struttura.

Dura la reazione del sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, che ha così commentato la vicenda: "È un gesto vergognoso, chi lo ha commesso si qualifica da solo. Peggiore dei ladri, sono solo i ladri che rubano ai bambini. Rubano il futuro dei nostri figli". Il primo cittadino della città oplontina ha concluso: "La struttura era quasi pronta per ospitare i 30 bambini del secondo asilo nido cittadino. Se qualcuno pensa che ci fermiamo, ha sbagliato. Noi andiamo avanti. Faremo un intervento straordinario per consentire quanto prima l’avvio delle attività".