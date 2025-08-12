Valeria Fidente morta nell’incidente sulla Napoli-Salerno: era sulla moto, marito grave. Presa l’auto pirata

Valeria Fidente, la vittima

Si chiamava Valeria Fidente la donna di 54 anni morta in un tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. Valeria era originaria di Afragola, ma viveva a Napoli, dove lavorava al Centro Direzionale. Era mamma di una bimba. La donna era a bordo di una moto guidata dal marito, napoletano di 60 anni, quando è stata coinvolta nell'incidente all'altezza dell'uscita Torre Annunziata Scavi. Purtroppo, è deceduta sul colpo. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il marito è rimasto ferito gravemente nell'impatto ed è ancora ricoverato all'Ospedale del Mare in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagine per omicidio stradale e omissione di soccorso

Il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro inizialmente non si sarebbe fermato per prestare soccorso. È stato rintracciato successivamente dagli agenti della Polizia Stradale di Angri. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'automobilista dovrà spiegare il motivo per il quale non si è fermato. Non è escluso, infatti, che possa non essersi accorto nell'immediato dell'incidente.

Il dolore per la scomparsa: "Mamma gentile e solare"

La scomparsa della 54enne ha scosso tutta la comunità del Napoletano. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in questo momento alla famiglia per la terribile e prematura perdita. "Sono senza parole…una persona dolcissima e gentile come poche", scrive su Facebook una utente. "Donna meravigliosa, riservata, di una bontà d'animo…Così ti ricorderò", si legge in un altro messaggio. Tanti gli attestati di stima e di vicinanza: "Ciao amica cliente mamma – scrive un altro utente – più di 20 anni che ti conoscevo. Eri una persona solare piena di vita sempre sorridente". "Eri bella Valeria – si legge in un altro post – Eri una di quelle persone belle, pure e gentili che lasciano un buon ricordo di te. Lo dimostra il fatto che siamo tutti scioccati da questa notizia e chi ti ha conosciuto conserva solo un bel ricordo della tua persona. Dolce, gentile, sorridente. Riuscivi a dare un consiglio a tutti, a veder il buono in ogni persona. Non mi capacito. La mente è offuscata da stamattina. Il cuore fa male. La rabbia di non capire perché succedono queste cose. Mancherai".