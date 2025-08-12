napoli
Valeria Fidente morta nell’incidente sulla Napoli-Salerno: era sulla moto, marito grave. Presa l’auto pirata

La donna di 54 anni, mamma di una bimba, è morta nell’incidente stradale sull’autostrada A3 Napoli-Salerno: “Era gentile e solare”
A cura di Pierluigi Frattasi
Valeria Fidente, la vittima
Si chiamava Valeria Fidente la donna di 54 anni morta in un tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. Valeria era originaria di Afragola, ma viveva a Napoli, dove lavorava al Centro Direzionale. Era mamma di una bimba. La donna era a bordo di una moto guidata dal marito, napoletano di 60 anni, quando è stata coinvolta nell'incidente all'altezza dell'uscita Torre Annunziata Scavi. Purtroppo, è deceduta sul colpo. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il marito è rimasto ferito gravemente nell'impatto ed è ancora ricoverato all'Ospedale del Mare in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagine per omicidio stradale e omissione di soccorso

Il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro inizialmente non si sarebbe fermato per prestare soccorso. È stato rintracciato successivamente dagli agenti della Polizia Stradale di Angri. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'automobilista dovrà spiegare il motivo per il quale non si è fermato. Non è escluso, infatti, che possa non essersi accorto nell'immediato dell'incidente.

Il dolore per la scomparsa: "Mamma gentile e solare"

La scomparsa della 54enne ha scosso tutta la comunità del Napoletano. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in questo momento alla famiglia per la terribile e prematura perdita. "Sono senza parole…una persona dolcissima e gentile come poche", scrive su Facebook una utente. "Donna meravigliosa, riservata, di una bontà d'animo…Così ti ricorderò", si legge in un altro messaggio. Tanti gli attestati di stima e di vicinanza: "Ciao amica cliente mamma – scrive un altro utente – più di 20 anni che ti conoscevo. Eri una persona solare piena di vita sempre sorridente". "Eri bella Valeria – si legge in un altro post – Eri una di quelle persone belle, pure e gentili che lasciano un buon ricordo di te. Lo dimostra il fatto che siamo tutti scioccati da questa notizia e chi ti ha conosciuto conserva solo un bel ricordo della tua persona. Dolce, gentile, sorridente. Riuscivi a dare un consiglio a tutti, a veder il buono in ogni persona. Non mi capacito. La mente è offuscata da stamattina. Il cuore fa male. La rabbia di non capire perché succedono queste cose. Mancherai".

