Scontro auto-moto sulla Napoli-Salerno: morta donna, un ferito grave in ospedale: incidente a Torre Annunziata

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e una moto sull'Autostrada A3 Napoli-Salerno questa mattina, lunedì 11 agosto. Nell'impatto è morta una donna che era a bordo della motocicletta ed è rimasto gravemente ferito il conducente del veicolo a due ruote. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale e le ambulanze del 118 dell'Asl di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 11 di questa mattina sulla corsia in direzione Sud, verso Salerno, nei pressi dell'uscita di Torre Annunziata Scavi, quella utilizzata per raggiungere il parco di Oplontis.

Incidente stradale a Torre Annunziata: morta donna

La Polizia Stradale di Angri sta conducendo le indagini per capire cosa sia accaduto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso ed acquisite le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, dislocate lungo l'autostrada, per avere ulteriori elementi di indagine. L'autostrada, intanto, nel tratto interessato dall'incidente è stata temporaneamente chiusa in direzione Salerno, con uscita obbligatoria a Torre Annunziata. Un altro incidente mortale sulle strade della Campania era avvenuto nella serata di ieri a Marcianise, dove un uomo di 30 anni ha perso la vita sulla Statale Sannitica, mentre guidava una moto. Ferito anche il passeggero che era a bordo con lui. In quel caso, l'incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma, ma sono ancora in corso le indagini sulla dinamica.