napoli
video suggerito
video suggerito

Si schianta con la moto sulla Statale Sannitica, morto 30enne: incidente a Caserta Sud

Morto un 30enne originario di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta: coinvolto in un incidente stradale sulla Sannitica.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Si schianta con la moto contro il guard rail sulla Statale Sannitica, a Marcianise, vicino allo svincolo di Caserta Sud. L'impatto è molto violento. Il conducente, un 30enne originario di San Felice a Cancello, viene sbalzato dal sellino e cade rovinosamente sull'asfalto: morto sul colpo. Ferito il passeggero che era a bordo con lui sulla moto. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. Ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo le prime informazioni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Caserta e gli agenti della Polizia Stradale di Napoli, che stanno indagando sul sinistro. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 10 agosto, nei pressi dello svincolo di Caserta Sud.

Incidente a Marcianise, morto 30enne di San Felice a Cancello

Non è ancora chiaro quale possa essere stata la causa del sinistro. Il motociclista, ad un certo punto, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, per cause al momento ancora in corso di accertamento, terminando la propria corsa contro il guard rail che delimita la carreggiata. I due passeggeri sono rimasti gravemente feriti nell'impatto. Non si sa, ad ora, se siano stati coinvolti eventualmente anche altri veicoli, anche se al momento sembrerebbe che l'incidente sia avvenuto in maniera autonoma. Ma saranno i successivi accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire cosa sia avvenuto ed a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La Polstrada che sta indagando ha eseguito i rilievi del caso ed acquisito le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per acquisire ulteriori elementi e verificare se ci fossero anche altri veicoli di passaggio nei momenti prossimi all'incidente.

Caserta
Cronaca
Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
vulcano
a fuoco
Vesuvio, focolaio in direzione Torre del Greco. Sganciati 6,8 milioni di litri di estinguente
Nella notte nuovi focolai, Canadair ed elicotteri in azione dalle prime luci del giorno
Aperta un'inchiesta della magistratura ma per ora senza indagati
Incendio Vesuvio, "distrutte viti centenarie di Lacryma Christi e albicocche tipiche. Un disastro"
Appicca il fuoco ad un uliveto, ma c'è un video che lo incastra. Il piromane rischia 15 anni di carcere
"Con l’incendio bruciato un ottavo del Parco Nazionale del Vesuvio": le prime stime dai volontari
Volontario colpito in testa da un arbusto mentre spegne l'incendio sul Vesuvio: è in ospedale
Musumeci firma la mobilitazione nazionale: fiamme per 3 km, "situazione critica"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views