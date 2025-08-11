Si schianta con la moto sulla Statale Sannitica, morto 30enne: incidente a Caserta Sud

Immagine di repertorio

Si schianta con la moto contro il guard rail sulla Statale Sannitica, a Marcianise, vicino allo svincolo di Caserta Sud. L'impatto è molto violento. Il conducente, un 30enne originario di San Felice a Cancello, viene sbalzato dal sellino e cade rovinosamente sull'asfalto: morto sul colpo. Ferito il passeggero che era a bordo con lui sulla moto. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. Ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo le prime informazioni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Caserta e gli agenti della Polizia Stradale di Napoli, che stanno indagando sul sinistro. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 10 agosto, nei pressi dello svincolo di Caserta Sud.

Non è ancora chiaro quale possa essere stata la causa del sinistro. Il motociclista, ad un certo punto, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, per cause al momento ancora in corso di accertamento, terminando la propria corsa contro il guard rail che delimita la carreggiata. I due passeggeri sono rimasti gravemente feriti nell'impatto. Non si sa, ad ora, se siano stati coinvolti eventualmente anche altri veicoli, anche se al momento sembrerebbe che l'incidente sia avvenuto in maniera autonoma. Ma saranno i successivi accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire cosa sia avvenuto ed a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La Polstrada che sta indagando ha eseguito i rilievi del caso ed acquisito le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per acquisire ulteriori elementi e verificare se ci fossero anche altri veicoli di passaggio nei momenti prossimi all'incidente.