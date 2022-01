Vaccini Covid ad Avellino e provincia: domani open day e via alle prenotazioni fino al 2 febbraio Domani, domenica 30 gennaio 2022, in alcuni centri vaccinali di Avellino e provincia ci si potrà presentare senza prenotazione per ricevere la prima e la terza dose di vaccino. Sempre domani apre la piattaforma di prenotazione per vaccinarsi tra il 31 gennaio e il 2 febbraio.

Giornata importante quella di domani, domenica 30 gennaio 2022, per la campagna vaccinale anti Covid-19 ad Avellino e provincia. A partire dalle ore 9 sarà infatti aperta la piattaforma che consentirà ai cittadini aventi diritto di prenotare la prima dose o la terza dose "booster" e "addizionale" per i giorni 31 gennaio-2 febbraio. Ma sempre domani è in programma anche un open day, cioè sarà possibile presentarsi presso alcuni punti vaccinali anche senza prenotazione per ricevere sempre la prima e la terza dose del vaccino. Si ricorda che la prima dose di vaccino anti-Covid è disponibile per tutte le persone a partire dai 5 anni, mentre la dose "booster" può essere somministrata, a partire dai 12 anni, se sono passati almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Infine la dose "addizionale" può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Prenotazioni aperte da domani: ecco come fare e i centri attivi

La piattaforma per passare attraverso la procedura di prenotazione e poi ricevere la propria dose sarà raggiungibile al link https:/opendayvaccini.soresa.it/. I cittadini potranno scegliere tra una serie di centri e di giornate, a partire dal 31 gennaio 2022 fino a mercoledì 2 febbraio 2022. Le prenotazioni sono aperte fino all'esaurimento dei posti disponibili.

I centri attivi lunedì 31 gennaio 2022

Atripalda (8.00/14.00)

Altavilla Irpina (8.00/14.00)

Avellino Paladelmauro (8.00/20.00)

Ariano Irpino Vita (8.00/14.00)

Bisaccia (8.00/14.00)

Cervinara (8.00/14.00)

Lioni (8.00/14.00)

Grottaminarda (8.00/14.00)

Mercogliano (8.00/14.00)

Mirabella Eclano (8.00/14.00)

Montefalcione (14.00/20.00)

Montoro (8.00/14.00)

Moschiano (8.00/14.00)

Mugnano del Cardinale (8.00/14.00)

Solofra (8.00/14.00)

Caserma Berardi (8.30/14.30)

I centri attivi martedì 1 febbraio 2022

Altavilla Irpina (8.00/14.00)

Atripalda (8.00/14.00)

Avellino Paladelmauro (8.00/20.00)

Ariano Irpino Vita (8.00/14.00)

Bisaccia (8.00/14.00)

Cervinara (8.00/14.00)

Grottaminarda (14.00/20.00)

Lioni (8.00/14.00)

Mercogliano (8.00/14.00)

Mirabella Eclano (14.00/20.00)

Monteforte Irpino (8.00/14.00)

Montella (14.00/20.00)

Solofra (8.00/14.00)

Caserma Berardi (8.30/14.30)

I centri attivi mercoledì 2 febbraio 2022

Altavilla Irpina (8.00/14.00)

Atripalda (8.00/14.00)

Avellino Paladelmauro (8.00/20.00)

Ariano Irpino Vita (8.00/14.00)

Cervinara (14.00/20.00)

Grottaminarda (8.00/14.00)

Mercogliano (14.00/20.00)

Montefalcione (8.00/14.00)

Monteforte Irpino (8.00/14.00)

Moschiano (8.00/14.00)

Montoro (14.00/20.00)

Mugnano del Cardinale (14.00/20.00)

Solofra (8.00/14.00)

Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Vallata (14.00/20.00)

Caserma Berardi (8.30/14.30)

P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Come funziona l'open day

Come già anticipato, oltre all'apertura della piattaforma per le prenotazioni in alcuni centri vaccinali dell'Asl di Avellino domani ci si potrà presentare senza prenotazione. Ciò è possibile perché non sono stati prenotati tutti i posti disponibili. I cittadini che volessero ricevere la prima o la terza dose del vaccino possono dunque presentarsi direttamente presso i seguenti centri vaccinali, per ognuno dei quali sono indicate anche le disponibilità di dosi.