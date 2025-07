Va in giro con un coltello lungo 22 centimetri e prova a giustificarsi: “Non si sa mai..”

Una lama da 22 centimetri in tasca, e poi la "giustificazione" coi carabinieri, dicendo di averla con sé perché "non si può mai sapere". Ennesima notte di controlli nelle zone della movida partenopea, ed in particolare in quella Universitaria, da anni diventata il cuore pulsante della stessa. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo dalle 22 di sera alle 6 del mattino, hanno trovato come di consueto di tutto: tra coltelli sequestrati, risse sedate e parcheggiatori abusivi sanzionati, si è visto un po' di tutto.

In primis, il 20enne scoperto con un coltello a serramanico lungo 22 centimetri: il giovane napoletano ha tentato di giustificarsi con i carabinieri spiegando che "non si può mai sapere". Una motivazione che ovviamente non ha retto per ovvie ragioni, e che ha portato al sequestro dell'arma. Poco distante, i militari dell'Arma sono intervenuti anche per sedare una rissa: anche qui, i giovani hanno provato ad accampare spiegazioni, dicendo che fosse in corso una questione personale. "Sono fatti nostri, che volete?", e annessi insulti ai carabinieri: cinque i giovani denunciati per rissa e resistenza.

Poco dopo, in piazza Bellini, due parcheggiatori abusivi e recidivi sono stati sorpresi e denunciati, così come due pusher che avevano addosso 10 grammi di marijuana pronti ad essere venduti. Quattro "clienti" sono stati anche segnalati alla Prefettura come assuntori. Inoltre, denunciato un 20enne alla guida di un'auto che però non aveva mai conseguito la patente, e sequestrati sette motorini per guida senza casco, con 18 automobili sanzionate per altre infrazioni. Infine, sospese due attività gastronomiche per gravi carenze igienico-sanitarie, occupazione abusiva del suolo pubblico e sequestrati 10 chili di prodotti alimentari non tracciabili.