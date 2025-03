video suggerito

Va alla festa per il fratello appena scarcerato, ma era latitante da due anni: 35enne arrestato nel Napoletano Il 35enne è stato arrestato dai carabinieri a Casandrino: l'uomo era sfuggito all'arresto nel 2023 per alcuni furti in abitazione commessi tra Bologna e Modena.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Era latitante da quasi due anni ormai, ma non ha resistito al richiamo della famiglia ed è andato in provincia di Napoli per festeggiare il fratello appena scarcerato: e così è stato lui a finire in manette, Valentino Radosavljvic, 35enne nato in Serbia, che è stato arrestato dai carabinieri a Casandrino, nella provincia di Napoli. L'uomo, nell'ottobre del 2023, era sfuggito all'arresto: condannato a 5 anni di reclusione, nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione per alcuni furti in abitazione commessi tra Bologna e Modena.

Durante la latitanza i carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo. Nei giorni scorsi, poi, un indizio ha attirato l'attenzione dei militari dell'Arma: il fratello del 35enne era appena stato scarcerato e la famiglia aveva deciso di riunirsi per festeggiare la ritrovata libertà dell'uomo. E così, durante la notte appena trascorsa, i carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno circondato la villetta di Casandrino, in via Monsignor Pasquale di Pasquale, nella quale era prevista la festa.

Dall'abitazione arriva il suono della musica e della voci: i militari dell'Arma irrompono nella villetta al grido "Carabinieri" e, alla loro vista, il 35enne tenta la fuga utilizzando una scala appoggiata al muro posteriore della costruzione; il perimetro, però, è come detto controllato dei carabinieri, che pongono fine alla fuga dell'uomo in giardino. Arrestato, Valentino Radosavljvic è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.