Urta un veicolo parcheggiato: il proprietario aggredisce lui e minaccia i poliziotti Aveva urtato un veicolo, offrendosi di pagare l’eventuale danno: ma il proprietario dell’auto, assieme a un amico, ha iniziato a minacciare lui e i poliziotti.

Aveva urtato un veicolo parcheggiato e, nonostante si fosse offerto di pagare il danno, è stato aggredito dal proprietario dell'altra vettura, che poi ha minacciato anche i poliziotti. Alla fine, gli agenti hanno dovuto bloccarlo, assieme ad un'altra persona, e denunciarli per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. La vicenda è accaduta su via Cardinale Guglielmo Sanfelice, la strada di Napoli che collega piazza Borsa a via Medina, dove si trova anche la Questura partenopea, nel pomeriggio di sabato.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe urtato accidentalmente un veicolo parcheggiato alle spalle della sua auto mentre faceva manovra per immettersi sulla carreggiata, ma subito era sceso dal veicolo per offrirsi di pagare l'eventuale danno. Ma il proprietario dell'altra auto ha iniziato ad inveire contro di lui, prendendo a calci la sua autovettura prima di allontanarsi. L'uomo a quel punto ha camminato per pochi metri ed è andato in Questura a presentare denuncia, e poco dopo è tornato assieme ad una volante sul posto. Ma qui ha ritrovato il proprietario dell'altro veicolo ed un'altra persona, che appena lo hanno visto, incuranti dei poliziotti, hanno iniziato ad inveire contro di lui, cercando di aggredirlo. Gli agenti di polizia hanno così provato a riportare la calma, ma i due non sembravano volerne sapere: alla fine, sono stati bloccati ed identificati, si tratta di due napoletani di 25 e 28 anni, denunciati per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nessuna conseguenza, invece, per il proprietario dell'automobile che ha dato il via, suo malgrado, a tutta la serie di eventi correlati.