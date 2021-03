Tantissime persone, centinaia, nel leggere la sua storia, si erano proposte di comprargli o regalargli una nuova chitarra. Si conclude con un lieto fine la storia di Joseph, il ragazzo di colore che ieri è stato improvvisamente aggredito in strada a Napoli, mentre suonava la chitarra in cambio di pochi spiccioli; proprio lo strumento musicale era stato oggetto dell'aggressione, visto che la chitarra è stata completamente distrutta. Qualcuno, oggi, ha tenuto fede alla sua parola e ha comprato una nuova chitarra a Joseph, consegnandogliela personalmente. La foto del ragazzo sorridente che stringe in mano la sua chitarra, in piazza del Gesù, nel cuore di Napoli, ha fatto questa mattina il giro del web, al pari della denuncia della sua aggressione, che ieri era stata analogamente condivisa sui social, sollevando centinaia di commenti e reazioni indignate.

La foto che ritrae Joseph che stringe tra le mani la sua chitarra distrutta, infatti, ieri ha fatto il giro del web. "Stamattina ho trovato questo ragazzo di cui non conosco il nome, ma conosco la sua gioia, positività ed educazione che lo distinguono… Stava suonando e un uomo l'ha aggredito e gli ha rotto la chitarra che è il suo mezzo di sostegno… In un periodo del genere certo che bisogna essere disumani per aggredire una persona tanto dolce, che nonostante la miseria continua a sorridere". Questo è uno dei tanti post che sono comparsi sui social per denunciare quanto accaduto, ripreso anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Tantissime, come detto, anche le reazioni dei cittadini, che si sono chiesti il perché di tanta violenza.