Qualcuno lo ha aggredito, distruggendogli la sua chitarra, il suo mezzo di sostentamento, che suona spesso per le strade del centro di Napoli per raggranellare qualche spicciolo. Vittima dell'aggressione un ragazzo di colore che, come detto, suona per le strade della città in cambio di qualche euro: la denuncia, avanzata oggi attraverso il web, e accompagnata dalla foto del ragazzo che stringe tra le mani la sua chitarra distrutta, ha fatto il giro dei social network e ha collezionato centinaia di commenti.

La denuncia è stata ripresa anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che riporta le parole di una delle persone che ha denunciato l'aggressione: "Stamattina ho trovato questo ragazzo di cui non conosco il nome, ma conosco la sua gioia, positività ed educazione che lo distinguono… Stava suonando e un uomo l'ha aggredito e gli ha rotto la chitarra che è il suo mezzo di sostegno… In un periodo del genere certo che bisogna essere disumani per aggredire una persona tanto dolce, che nonostante la miseria continua a sorridere".

Tantissimi, come detto, i messaggi degli utenti, indignati per l'aggressione subita dal ragazzo. In molti, poi, hanno chiesto come mettersi in contatto con il ragazzo per donargli o comprargli un'altra chitarra. "Se qualcuno sa come contattare questo ragazzo, mi faccia sapere, disponibile a comprargli la chitarra subito, grazie" è solo uno dei tanti commenti che sono apparsi ai vari post pubblicati su Facebook che denunciano quanto accaduto al ragazzo e che lo ritraggono, triste, con la sua chitarra rotta tra le mani.