Un vano nella tappezzeria dell’auto per nascondere la droga: arrestato a San Pietro a Patierno

Un 22enne è stato arrestato dalla Polizia a San Pietro a Patierno, Napoli Nord; gli agenti lo hanno monitorato mentre cedeva stupefacenti.
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Aveva ricavato una sorta di nascondiglio sotto la tappezzeria dell'automobile, e lo usava per nascondere gli stupefacenti; per evitare di attirare l'attenzione, i clienti entravano in macchina o si avvicinavano al finestrino. Tecnica usata da un giovane spacciatore, finito in manette nel quartiere San Pietro a Patierno, periferia Nord di Napoli.

Il 22enne, residente in zona e con precedenti di polizia per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente (perché mai conseguita), è stato intercettato dai poliziotti della Squadra Investigativa ed Operativa del commissariato di Secondigliano nella giornata del 5 gennaio; gli agenti, durante i controlli in strada, hanno notato i suoi movimenti e quell'insolito andirivieni e, insospettiti, si sono appostati nelle vicinanze per monitorarlo.

A distanza di sicurezza, i poliziotti hanno assistito a quattro cessioni di stupefacente in cambio di denaro. Sono intervenuti e hanno bloccato il 22enne; perquisito, è stato trovato in possesso di 13 involucri di cocaina e di 85 euro, anche questi sequestrati in quanto ritenuti provento dello spaccio di droga. Il vano dove venivano nascosti gli stupefacenti è stato scoperto con l'ispezione del veicolo. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio ed è stato denunciato per guida senza patente.

