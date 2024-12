video suggerito

Un altro crollo all'Università di Fisciano (Salerno), si staccano lamiere dal Rettorato Crollano delle lamiere all'Università di Salerno. Non ci sono feriti. Sul posto i tecnici. Proteste degli studenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto IG / spotted.unisa

Un altro crollo al campus universitario di Fisciano (Salerno): cedono delle lamiere sulla facciata della palazzina dove si trovano gli uffici del Rettorato. Non ci sono feriti. L'episodio avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 5 dicembre 2024, a pochi giorni dal cedimento del pino schiantatosi sabato scorso, 30 novembre, che ha ferito 3 studenti, ricoverati in Ospedale al San Leonardo. Il crollo delle lamiere è stato documentato sulla pagina Instagram spotted.unisa, degli studenti universitari, e riportato da quotidiani Corriere di Salerno e La Città.

Proteste degli studenti dell'università

Immediatamente sono partite le opere di messa in sicurezza dell'area. Sul posto sono arrivati i tecnici dell'Università per verificare la situazione e capire quale possa essere stata l'origine del distacco. Non è escluso che possa aver influito il maltempo di questi giorni, con le forti raffiche di vento che si stanno registrando in Campania. Gli studenti universitari negli scorsi giorni hanno tenuto manifestazioni di protesta.

Proseguono le indagini sul crollo dell'albero

Intanto proseguono le indagini sul crollo dell'albero affidate alla Squadra mobile di Salerno. L’inchiesta punta a chiarire eventuali responsabilità. Il 25enne di Eboli rimasto ferito è attualmente ricoverato presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni di salute restano gravi, con prognosi riservata. Secondo il bollettino medico avrebbe riportato lesioni multiple in diverse parti del corpo. L'Ateneo, i colleghi e i prof hanno espresso massima vicinanza alla famiglia e supporto, auspicando che le sue condizioni possano migliorare presto e che stia bene.