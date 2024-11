video suggerito

Cade un albero all’Università di Fisciano, tre feriti in gravi condizioni in ospedale Un pino di 15 metri è caduto all’interno del campus universitario di Fisciano: tre persone ferite e portate in codice rosso all’ospedale San Leonardo di Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'albero caduto a Fisciano nel campus universitario

Un albero è caduto all'interno del campus universitario di Fisciano, in provincia di Salerno: tre gli studenti rimasti feriti, portati in ospedale al San Leonardo in codice rosso. La vicenda è accaduta poco dopo le 13 di questa mattina, nei pressi della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Fisciano.

Forse a causa delle forte raffiche di vento che da questa mattina stanno sferzando la Campania, un grosso albero di pino alto 15 metri è caduto, ferendo tre persone di 20, 48 e 25 anni. Sul posto sono poi giunti personale medico sanitario del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e agenti della Polizia di Stato.

Tre i feriti in ospedale in codice rosso

Per intervenire con i soccorsi, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare alcuni dei grossi rami dell'albero, per permettere ai sanitari del 118 di soccorrere le persone coinvolte. Sul posto anche le forze dell'ordine con carabinieri e polizia arrivati per fare chiarezza sulla vicenda ed effettuare i rilievi del caso sul posto una volta terminata la messa in sicurezza dell'area.

Tanta paura tra gli studenti presenti nel campus, che hanno poi affollato la zona dove l'albero è caduto, per osservare soccorsi ed interventi da distanza di sicurezza. Da quanto si apprende, i tre feriti sono stati portati in codice rosso all'ospedale San Leonardo, per lesioni multiple. Della vicenda si sta occupando ora la Polizia di Stato, chiamata a fare chiarezza sulla vicenda. L'area è stata transennata per permettere i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

L'albero caduto e transennato dai vigili del fuoco intervenuti a Fisciano