Udinese-Napoli, metro Linea 2 aperta fino alle 2 di notte: corse non stop dopo il caos di domenica La biglietteria della stazione Campi Flegrei aperta fino alle 2. Chiuse le stazioni Cavalleggeri e Piazza Leopardi. Ci saranno 52 treni in più.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Metro Linea 2 aperta fino alle 2 di notte, giovedì 4 maggio 2023, in occasione della partita Udinese-Napoli, che sarà trasmessa in diretta dalle 20,45 dai maxi-schermi allo Stadio Diego Armando Maradona davanti a 50mila tifosi. Per i supporters azzurri a Fuorigrotta, la metropolitana garantirà 52 corse dei treni straordinarie, per un totale di 12mila posti.

Stazione Campi Flegrei aperta fino alle 2

Dopo il caos registrato domenica scorsa, con ritardi fino a 100 minuti e un treno fermo per guasto a causa dei fumogeni lanciati nei vagoni, questa volta ci saranno servizi ulteriormente potenziati, con la biglietteria della stazione Campi Flegrei a piazzale Tecchio che resterà aperta fino alle 2 di notte.

Resteranno chiuse le stazioni di Napoli Cavalleggeri e Piazza Leopardi. La decisione è stata assunta da Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, dopo il vertice del Comitato sicurezza e ordine pubblico, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, per consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

Saranno 52 le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 26 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 26 in direzione Pozzuoli, per un totale di oltre 12mila posti aggiuntivi.

Data la portata dell’evento, con lo stadio pieno e centinaia di migliaia di persone in strada per i possibili festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, Trenitalia consiglia di "acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello. Tutti i biglietti metropolitani acquistati su App e self-service, a prescindere dall’orario selezionato, saranno validi anche per le corse straordinarie. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino alle 2 di notte".

Stazioni metro presidiate da forze dell'ordine

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre le stazioni di Piazza Leopardi e Cavalleggeri saranno chiuse dalle ore 15.00 e non si effettuerà servizio viaggiatori. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.