Caos trasporti, corse saltate, ritardi fino a 100 minuti, malori e tifosi a piedi fino a Mergellina Guasti su metro 1 e 2, il racconto di un tifoso: “A piedi sotto la Galleria con i fumogeni e l’aria irrespirabile”. FS a Fanpage.it: “Abbiamo attivato 78 corse straordinarie e 11 bus”

A cura di Pierluigi Frattasi

Treni guasti su metro Linea 1 e 2, corse saltate, ritardi fino a 100 minuti con migliaia di persone accalcate in piazzale Tecchio all'uscita dalla partita Napoli-Salernitana. Centinaia di supporters azzurri sono stati costretti a tornare a piedi a Mergellina, passando sotto le Gallerie Laziale e Quattro Giornate, che erano state chiuse al traffico nell'ambito della maxi-area pedonale. Il corteo azzurro ha attraversato il tunnel cantando i cori del Napoli.

Comicon e partita allo stadio, il motivo del caos a Fuorigrotta

Una domenica nera per i trasporti a Napoli, nella giornata del big match che avrebbe potuto aggiudicare il terzo scudetto per il club azzurro, al momento rimandato. Il caso è stato dovuto alla combinazione di due eventi: da una parte la partita di campionato, che ha richiamato centinaia di migliaia di tifosi a Fuorigrotta, non tutti muniti di biglietto per entrare allo stadio, e dall'altra del Comicon che si teneva contemporaneamente alla Mostra d'Oltremare.

In strada mancavano bus, tram e taxi

Tantissimi i disagi patiti dai viaggiatori per il rientro, tra questi anche famiglie con bambini, anziani e disabili. A peggiorare la situazione l'assenza di bus, filobus e tram, in strada, che per disposizione del Comune si sono fermati alle 14,00, e la carenza di taxi. I mezzi su gomma, infatti, sono stati poco o per nulla impiegati nel piano traffico perché si prevedeva che le persone si sarebbero spostate a piedi o con le metropolitane.

Il racconto: "A piedi sotto la Galleria con i fumogeni e l'aria irrespirabile"

Proprio la metropolitana Linea 2 è venuta subito meno. Al termine della partita, attorno alle ore 17,00, uno dei treni si è fermato perché l'impianto elettrico è andato in tilt a causa dell'accensione di fumogeni all'interno del vagone. A Campi Flegrei le porte della stazione metro sono state chiuse, mentre le forze dell'ordine presidiavano l'ingresso in assetto anti-sommossa. La circolazione è stata sospesa con ritardi delle corse fino a 100 minuti. Mentre la metropolitana Linea 1 si è fermata per guasto per circa 20 minuti.

"Siamo stati costretti a tornare a piedi al ritorno – racconta un tifoso a Fanpage.it – nella Galleria con i fumogeni accesi, l'aria era irrespirabile. Tutti a piedi come bestie all'andata ed al ritorno. Una vergogna".

C'è chi addirittura racconta di essere tornato a piedi dallo Stadio a Corso Meridionale, nei pressi della Stazione Centrale. Un ragazzo riferisce a Fanpage.it: "Sono entrato alle 17,00 a Montesanto per uscirne alle 18,30 sotto la pioggia, perché su 7 treni passati nessuno ci ha fatto salire perché erano tutti stracolmi. Morale: dal lungomare a piazza Capodichino a piedi".

FS a Fanpage.it: "Attivate 78 corse aggiuntive"

"Il comportamento intemperante di alcuni viaggiatori a bordo – spiega Ferrovie dello Stato a Fanpage.it – ha causato un guasto all'impianto elettronico che ha costretto il treno a fermarsi. Trenitalia ha disposto un piano straordinario per gestire il flusso di viaggiatori. Dalle ore 8,00 di questa mattina, considerati i sovraffollamenti sui treni fino alle ore 14, sono stati predisposti 28 servizi straordinari sui treni, 11 bus sostitutivi di Bus Italia. Fino alle ore 24, sono stati attivati 50 servizi straordinari per garantire il deflusso di tifosi e appassionati".