Trasporto pubblico a Napoli

Napoli-Salernitana, treno guasto sulla metro Linea 2: migliaia di persone restano fuori alle porte Uno dei treni della metropolitana si è rotto. Migliaia di persone in attesa dei treni della metro Linea 2 di Fuorigrotta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Migliaia di persone sono in attesa all'esterno della stazione Campi Flegrei della metropolitana Linea 2 a Fuorigrotta. A causa di un guasto imprevisto ad un treno, la circolazione è stata sospesa tra Mergellina e Napoli Campi Flegrei. Le porte della stazione sono state chiuse per consentire l'ingresso contingentato dei viaggiatori, come avviene di solito in previsione di un grande afflusso di persone. Si registrano ritardi di oltre 100 minuti delle corse. A causa dei disservizi, l'Eav al momento ha deciso di confermare i prolungamenti della Cumana fino a mezzanotte.

La stazione è presidiata dalle forze dell'ordine. A peggiorare la situazione anche la presenza del Comicon in contemporanea alla partita di campionato che avrebbe potuto assegnare lo scudetto. Oltre allo Stadio Diego Armando Maradona pieno, infatti, centinaia di migliaia di persone si sono riversate fin dal mattino a Fuorigrotta alla Mostra d'Oltremare per la fiera del fumetto, mentre tantissime altre che non hanno trovato posto all'interno dello stadio hanno assistito alla partita con concentramenti a piazzale Tecchio.

Un treno si è guastato, migliaia di persone in attesa

Ciò nonostante c'è malumore tra le persone in attesa, tra le quali tante famiglie con bambini, per come sono stati organizzati i trasporti. Sul posto sono subito arrivati i tecnici di Ferrovie dello Stato, la società che gestisce le linea 2 della metro, e l'inconveniente tecnico è stato riparato. Adesso la circolazione è ripresa regolarmente.

Le corse dei trasporti Anm proseguono fino a notte come previsto, i varchi per l'accesso alla zona del centro apriranno alle ore 19.

Tantissime persone stanno andando a Mergllina a piedi oppure alla stazione di Cavalleggeri, dove analogamente c'è folla all'esterno. Le porte sono chiuse, i taxi non ci sono. Alcune persone hanno provato a fermare i taxi in corsa, ma erano già pieni.