Udinese-Napoli sul maxi-schermo, ecco come sarà lo stadio domani Già iniziate le operazioni di montaggio degli 8 maxi-schermi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Esauriti tutti i biglietti per la diretta streaming.

Sono già arrivati allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli i maxischermi dai quali sarà trasmessa la diretta Live Streaming di Udinese-Napoli di giovedì 5 maggio. La partita che potrebbe assegnare matematicamente il terzo scudetto al club azzurro dopo 33 anni dall'ultimo si gioca al Dacia Arena, lo stadio del capoluogo friulano. Ciò nonostante i ticket per assistere alla diretta dal Maradona sono andati subito sold out. Si prevede un'atmosfera unica domani all'ex San Paolo, con lo stadio pieno, nonostante il campo vuoto. Un'immagine più unica che rara.

Iniziate le operazioni di montaggio degli 8 maxi-schermi

Le operazioni per montare gli 8 schermi giganti a bordo campo, in prossimità della pista di atletica, sono iniziate oggi e tutto sarà pronto per il big match di campionato di domani, fissato per le ore 20,45. Gli 8 maxi-schermi, voluti fortemente dal presidente dell'SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, vanno ad aggiungersi ai due già presenti all'interno dell'impianto sportivo di Fuorigrotta, per un totale di 10 maxi-schermi, che trasmetteranno in diretta la partita. Il Maradona sarà pieno per l'occasione. Sono andati a ruba i i biglietti per assistere alla partita dal tempio del calcio azzurro, intitolato al Pibe de Oro.

I biglietti per la diretta esauriti in poche ore

I ticket sono stati venduti al prezzo simbolico di 5 euro, ad eccezione di 600 biglietti speciali per la Tribuna Posillipo, messi in vendita a 100 euro. Il ricavato, come anticipato dal patròn azzurro, andrà tutto in beneficenza, dedotti i costi per la manifestazione. Ieri è iniziata la vendita sui canali tradizionali, attraverso il sito ticketone.it, con la prelazione riservata agli abbonati, dalle 15,00 alle 18,00 e poi la vendita libera aperta a tutti, anche senza fidelity card. E i biglietti sono andati subito esauriti nella stessa giornata.