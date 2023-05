Biglietti Udinese-Napoli al Maradona con i maxischermi: a che ora inizia la vendita e quanto costano La vendita dei biglietti per assistere alla diretta Udinese-Napoli del 4 maggio dai maxi-schermi allo Stadio Maradona di Napoli parte oggi alle 18,00. Costi e dove comprarli.

A cura di Pierluigi Frattasi

La partita Udinese-Napoli di giovedì 4 maggio alle 20,45 si potrà vedere in diretta dai maxi-schermi dallo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato che ci saranno 10 maxi-schermi, dei quali due già esistenti e altri 8 che saranno installati per occasione.

Biglietti a 5 euro, incasso in beneficenza

Per assistere alla diretta del match che potrebbe aggiudicare il terzo scudetto del Napoli bisognerà comprare il biglietto che avrà un costo di 5 euro, indipendentemente dal settore dello stadio (tribune, distinti, curve A e B). L'intero incasso della serata, dedotti i costi della manifestazione, andrà in beneficenza. Per agevolare lo spostamento dei tifosi in città ci sarà un piano trasporti straordinario con i mezzi pubblici prolungati fino alle 2,00 di notte (metro Linea 2 e Cumana).

Quando e dove comprare i biglietti per Udinese-Napoli al Maradona

I biglietti per assistere alla diretta di Udinese-Napoli di giovedì 4 maggio trasmessa dai maxi-schermi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno in vendita a partire da oggi, martedì 2 maggio 2023, con un prezzo di 5 euro. I ticket saranno venduti con le modalità di sempre e nei tradizionali canali di vendita. Dovrebbero essere dunque disponibili, a quanto appreso finora, sul sito ticketone.it in prelazione per gli abbonati fino a oggi e poi, dalle ore 18,00 di oggi in vendita libera per tutti i tifosi azzurri.

Chi può comprare i biglietti per Udinese-Napoli

Dopo le ore 18,00 di oggi, quindi, tutti potranno comprare i biglietti per assistere alla diretta Udinese-Napoli allo Stadio Maradona. Non è ancora chiaro se sarà obbligatoria la Fidelity Card, come avviene per le altre partite del Napoli. Questo punto non è stato specificato durante l'incontro in Prefettura del Comitato Ordine pubblico e sicurezza.

De Laurentiis: "L'idea l'ho avuta con Sorrentino"

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, oggi presente al vertice in Prefettura, ha rivelato che:

"Eravamo pronti Paolo Sorrentino ed io a scendere in campo ma abbiamo dovuto rimandare. Allora mi è venuto in mente di dare vita a una implementazione dei due schermi esistenti al Maradona con altri otto schermi, due per ogni settore, curva B, A, Distinti, Posillipo, Nisida. Schermi supplementari dove trasmettere in diretta la partita di Udine". Per entrare al Maradona ci sarà un "prezzo simbolico di 5 euro identico per ogni settore, le vendite stanno iniziando con qualche ora, fino alle 18, agli abbonati e poi per tutti quanti. Al netto dei costi il risultato economico sarà devoluto in beneficenza. Quella mini festa per domenica scorsa la riproponiamo domenica prossima contro la Fiorentina".

La partita Udinese-Napoli di giovedì 4 maggio sarà trasmessa in diretta sui maxi-schermi allo Stadio. Non ci saranno invece altri maxi-schermi pubblici posizionati nelle piazze della città, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Anche se non è escluso che bar o ristoranti possano installare tv giganti su suolo privato, come pure è accaduto domenica scorsa 30 aprile, in diverse zone della città.