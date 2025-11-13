Tutte le location del film su Gigi D’Alessio che si gira a Napoli: Lungomare, Fuorigrotta, Scampia e Vomero

C'è tanto di Napoli nel film sulla vita di Gigi D'Alessio attualmente in produzione da Titanus Production, Pepito Produzioni con Rai Cinema, con protagonista Matteo Paolillo e la regia di Luca Miniero. Dal Lungomare di via Partenope, al Rione Cavalleggeri di Fuorigrotta, dove il cantautore partenopeo viveva da piccolo. Dal Vomero, dove il padre di Gigi aveva il negozio, a Scampia. E, ovviamente, il centro storico: la Galleria Umberto, da sempre luogo d'incontro di artisti, musicisti e parolieri napoletani. Le riprese di "Solo se canti tu" sono iniziate il 13 ottobre scorso. Il film racconta l'infanzia e l'adolescenza di Gigi D'Alessio, prima di diventare famoso. L’ascesa e l’affermazione all'età di 20 anni, quando il suo talento artistico sboccia prorompente, imponendosi sul palcoscenico nazionale. Dagli esordi nella band, alla carriera da solista. Nella pellicola c'è anche lo stesso Gigi, che interviene come voce narrante.

Il set sul Lungomare: via Caracciolo e via Partenope

Tra le location per le riprese in esterna c'è il Lungomare di Napoli. Via Caracciolo, dove è stata prevista quasi un'intera giornata per girare, nel tratto tra viale Anton Dohrn e la Rotonda Diaz. Ma anche l'Hotel Excelsior in via Partenope, dove sono in corso in questi giorni delle riprese in costume d'epoca. Ad ottobre, invece, la troupe si è spostata nel Galleria Umberto I, di fronte al Teatro San Carlo, uno dei luoghi iconici di Napoli.

Le riprese all’Hotel Excelsior

Le riprese al Rione Alto e a Cavalleggeri

Il film non è solo la storia di Gigi D'Alessio, ma un viaggio nella Napoli degli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Molte scene, infatti, sono state girate in costume e con le auto d'epoca. Gigi, ultimo di tre figli, di Francesco e Antonietta Consiglio, vive al Rione Cavalleggeri a Fuorigrotta. Il padre Francesco ha una boutique al Rione Alto, nella zona di via Giulio Palermo, dove dall'inizio di novembre è stato allestito un set all'interno di un appartamento, poco distante dalla metro Linea 1. Per un periodo sarà costretto ad emigrare in Venezuale. Al suo ritorno regalerà al piccolo Gigi una fisarmonica, uno dei primi strumenti che lo avvicinerà al mondo della musica.

Riprese anche a Scampia, di fronte al campo Ciro Esposito

Non mancano le riprese anche nei quartieri meno centrali, come Scampia. Qui, tra le varie location, è stata scelta l'area di fronte al Parco Ciro Esposito, in viale della Resistenza. Ciak il 4 novembre scorso dalle 7 alle 13, nei pressi dei civici 211 e 73. Insomma, una grande produzione cinematografica, come si vede anche dai mezzi impiegati. In questi giorni numerosi camion della troupe sono visibili nella zona di Santa Lucia, tra via Cesario Console e via Generale Orsini.